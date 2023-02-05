Тетяна Азаревич – дружина прокремлівського "людожера", який приніс на стендап череп і заявив, що він – належить захиснику "Азовсталі" – проявляє дива інтелекту й навіть власне прізвище зачитує з телефону. Вона бідкається, що рятувати її чоловіка-садиста не збираються.

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Азаревич заявляється, що слідство ніхто не проводить. Та й надавати необхідну медичну допомогу Мангушеву ніхто не збирається. Дружина садиста просить зробити "хоча б щось".

За словами Азаревич, куля застрягла у мозку Мангушева. Водночас вона точно щось переплутала. Як може застрягнути куля у тому, чого нема.

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Тим часом у мережі припускають, що його вирішили ліквідувати свої ж.

Мангушев – у лікарні на території окупованої Луганщини

Повідомляють, що наразі Мангушев – у лікарні на території окупованої Луганської області. Зважаючи, як терористи розкрадають лікарні на захоплених територіях, вочевидь, Мангушеву з простреленою головою ще зможуть запропонувати йод або зеленку.

У мережі повідомляють, що стан садиста – "від'ємно покращується". Вочевидь, вже невдовзі Кобзон може отримати нового слухача. Дивує тільки, чому Азаревич – плаче. Новій "Ладі" у Росії, зазвичай, тішаться. Хоча, можливо, вона тренує акторську майстерність перед степандапом, на який прийде з черепом чоловіка.