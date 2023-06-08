Замгенпрокурора обвинили в посещении ресторана в комендантский: он отреагировал

Журналисты обнародовали расследование о том, как украинские чиновники нарушают комендантский час в ресторанах. На это уже отреагировал один из них.

Соответствующий сюжет опубликовала "Украинская правда". Заместитель генпрокурора Игорь Мустеца уже направил письмо в редакцию издания.

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Заместитель генпрокурора отреагировал на обвинения

В материале говорится, что в полночь в комендантский час СМИ заметили заместителя генпрокурора Игоря Мустецу, покидавшего ресторан Frou Frou.

Поэтому 7 июня Мустеца направил письмо в редакцию издания "Украинская правда", в котором заявил, что на видео зафиксирован совсем другой человек, а не он. Также он добавил, что ни одно из указанных заведений не посещал.



Игорь Мустеца на видео / Скриншот

Отметим, что кроме Мустецы в расследовании речь идет о директоре департамента охраны культурного наследия КГГА Александре Никоряке и киевском застройщике Артуре Мхитаряне. Как оказалось, во время комендантского часа застройщики, правоохранители и киевские чиновники посещают рестораны.

Кличко уволил Никоряка

Напомним, что в Киеве уволили директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка из-за того, что он отдыхал в ресторане во время комендантского часа.

Так, Кличко сказал чиновнику написать соответствующее заявление.

Кроме того, мэр обратился в правоохранительные органы по контролю и привлечению к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час.