Об этом сообщил сам глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Он отметил, что никогда не согласится с неправомерной деятельностью лиц, независимо от занимаемой ими должности.

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Что инкриминируют Ткачуку

Марченко подчеркнул, что ОВА совместно с правоохранительными органами продолжает чистку всех руководителей, "до сих пор не понимающих, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны".

В настоящее время идут следственные действия. Все подробности по существу дела будут доведены позже,

– написал он.

Больше деталей глава ОВА не раскрыл, в том числе и то, что именно инкриминируют Ткачуку. Однако в СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре сообщают, что заместителя могли задержать по подозрению в получении взятки.

Что известно о задержанном должностном лице

Известно, что Игорь Ткачук стал заместителем главы Одесской ОВА с октября 2022 года, перейдя с должности заместителя директора по общим вопросам государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск".

В общей сложности его стаж работы на государственной службе составляет 15 лет. Так, ранее чиновник являлся депутатом Одесского районного совета VIII созыва от партии "За майбутнє". С 2008 по 2014 год он был заместителем начальника организационного отдела аппарата Одесской ОГА, а с 2018 по 2019 год – руководителем аппарата Одесской ОГА.

Отметим, что Ткачук не первый вице-губернатор региона, которому инкриминируют получение взятки. Так, 5 января на правонарушении разоблачили также заместителя главы ОВА Олега Муратова. Он требовал взятку в размере 35 тысяч долларов за "помощь" одному из госчиновников.