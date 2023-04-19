Советником Гиркина он был в 2014 году. Пока же он себя позиционирует как "православный публицист".

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В СБУ рассказали, что Дусь также возглавляет общественную организацию "Народный собор", которая является украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой российской православной церкви.

Что известно о подозрении Дусю

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины,

– заявили в ведомстве.

Там объяснили, что СБУ сообщила ему о подозрении по статьям:

коллаборационная деятельность (если вину докажут, то грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет);

(если вину докажут, то грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (угрожает 5 – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой).

Служба безопасности Украины установила, что после временной оккупации Крыма подозреваемый скрылся на полуострове. Там был постоянным гостем эфиров российских телеканалов в роли политического или религиозного эксперта и оправдывал агрессию против Украины.

Уже после 24 февраля 2022 года эксрадник Гиркина уехал в Москву, где:

публично восхвалял участников оккупационных группировок России;

призвал бойцов ВСУ не сопротивляться захватчикам.

Кроме этого, он активно "разгонял" нарративы Кремля по поводу "притеснений" представителей УПЦ (МП) и восхвалял антиукраинскую деятельность московского патриарха Кирилла.

К сожалению, Игорь Дусь находится в России. Однако наши службы принимают меры, чтобы привлечь его к ответственности.

Известны имена предателей из оккупированной Луганщины, воюющих за Россию

Журналисты получили доступ к данным о военных с оккупированных территорий, воюющих в рядах российской армии. Так, известны списки предателей из Луганщины, которые воюют против Украины.



Список 13 предателей из Фащевки Алчевского района Луганщины / Фото KibOrg News



Предатели Фащевки на Луганщине / Фото KibOrg News

Подробнее о других предателях с оккупированных территорий – читайте за ссылкой.