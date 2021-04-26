Гладковському-младшему вручили обвинительный акт, – СМИ
Подозреваемый в коррупции Игорь Гладковский 26 апреля прибыл в Специализированную антикоррупционною прокуратуру. Там ему вручили обвинительный акт.
Источник:Интерфакс-Украина
Гладковському вручили обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде. Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники.
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Вночь на 26 апреля СМИ писали, что Гладковский прибыл в Украину рейсом из Франкфурта, что в Германии.
Вместе с ним якобы летел его отец – Олег Гладковский. Несмотря на то, что Игорь объявлен НАБУ в розыск, пограничники задержали его только 5 – 7 минут, а дальше отпустили.
В чем подозревают Гладковского
- В конце февраля 2019 года вокруг Укроборонпрома возник коррупционный скандал. Журналисты Bihus.Info выяснили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России.
- В течение 2015 – 2017 годов их завозили контрабандой. Кстати, качество товаров не проверяли.
- В причастности к коррупционной схеме подозревают Олега Гладковского, бывшего заместителя секретаря СНБО времен пятого президента Петра Порошенко, и его сына Игоря Гладковского.
- Расследование начали в 2019 году, однако в розыск Гладковского-младшего объявили лишь 22 апреля 2021 года. Причина – тот не появлялся на допросы.
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