Подозреваемый в коррупции Игорь Гладковский 26 апреля прибыл в Специализированную антикоррупционною прокуратуру. Там ему вручили обвинительный акт.

Гладковському вручили обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде. Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники.

К теме Гладковский-младший лечит за границей постковидный синдром, пока его разыскивает НАБУ, – СМИ

Вночь на 26 апреля СМИ писали, что Гладковский прибыл в Украину рейсом из Франкфурта, что в Германии.

Вместе с ним якобы летел его отец – Олег Гладковский. Несмотря на то, что Игорь объявлен НАБУ в розыск, пограничники задержали его только 5 – 7 минут, а дальше отпустили.

В чем подозревают Гладковского