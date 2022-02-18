Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. В ответ на вопрос о том, зачем Россия нагнетает учения с баллистическими и крылатыми ракетами, он сказал: "К сожалению, здесь происходит игра в игре".

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Россия борется за место, – Жданов

"Украина – это одна игра, а противостояние и перераспределение влияния на ситуацию на Евроазиатском континенте, а возможно и на мировом (другая – 24 канал)", – сказал Олег Жданов.

Россия борется за место среди первых государств мира, которые в дальнейшем планируют влиять на мировые процессы и судьбы стран. Поэтому здесь есть большая геополитическая игра, внутри которой есть игра по укреплению политического имиджа России. Олег Жданов Военный эксперт

В то же время эксперт предположил, по всей вероятности, что будет изменена конституция Беларуси и там разместят ядерные головные части к ракетам, которые уже сейчас на соответствующей территории.

Речь идет о комплексах "Искандер-М", прибывших туда в составе бригад для участия в обучении "Союзная решительность-2022".

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