Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. У відповідь на питання про те, навіщо Росія нагнітає навчаннями з балістичними та крилатими ракетами, він сказав: "На жаль, тут відбувається гра в грі".

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Росія виборює місце, – Жданов

"Україна – це одна гра, а протистояння і перерозподіл впливу на ситуацію на Євроазійському континенті, а можливо, і на світовому (інша – 24 канал)", – сказав Олег Жданов.

Росія виборює місце серед перших держав світу, які надалі планують впливати на світові процеси та долі країн. Тому тут є велика геополітична гра, всередині якої є гра щодо зміцнення політичного іміджу Росії. Олег Жданов Військовий експерт

Водночас експерт припустив, цілком ймовірно, що буде змінена конституція Білорусі й там розміщать ядерні головні частини до ракет, які вже зараз на відповідній території.

Мовиться про комплекси "Іскандер-М", які прибули туди у складі бригад для участі в навчанні "Союзна рішучість-2022".

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