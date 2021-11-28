Как выжить в ковидной реальности, если мир вокруг превратился в компьютерную игру, а каждый антивакцинатор в отрицательного персонажа (моба), – читай дальше в материале для гонзо-рубрики "Грех".
То же, только "нормальным" языком От абсурда до лжи: самые распространенные мифы о вакцинации против коронавируса
Проснулся. Утренний душ. Завтрак. Ароматный кофе. Собрался. Взял ключи, телефон, рюкзак, антисептик, шапку, карточку и немного наличных. Ковидная реальность изменила правила игры: во время усиленного карантина — никаких рукопожатий, лишних выходов в открытый мир, антисептик каждые две минуты, и маски, которые, как нам обещали, мы снимем до конца лета...
ТОЧНО, МАСКА! Нервно сжимаю ключ и тычу им по кнопке остановки лифта, потом снова на свой этаж. Похолодало настолько, что я надел более теплую куртку, а в ней ни в одном кармане нет заначки в виде хирургической маски. Еще раз проверил карманы. Ну вроде на этот раз готов к выходу в свет, который теперь воспринимаю не иначе, как игру.
Держи немного правил игры:
- каждый персонаж – это уникальный набор способностей и уязвимостей
- каждая локация наполнена персонажами разного уровня прокачки
- соблюдение тобой базовых принципов самосохранения резко повышает шансы пройти игру до конца
Тип 1. Основной тип мобов – масочный эксгибиционист
Агрессивность: минимальная.
Масочные эксгибиционисты – обычно неагрессивные мобы и живут по принципу "меня не трогают, и я их тоже, но и *** свой покажу". Никогда не знаешь, кто захочет показать тебе свой нос, так как это могут быть и старики, уверенные в себе взрослые и, казалось бы, вполне умная молодежь.
Масочные эксгибиционисты / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей
Как победить в схватке
Объяснения, разговоры без повышенного тона, содержательные объяснения.
Вспомогательный скил, который не позволит тебе самому деградировать в подобного моба и поможет понять, как ему противостоять:
Маска защищает нас от вирусных частиц, которые один человек может выдыхать, а другой, из-за несоблюдения безопасной дистанции, – вдыхать. Соответственно, чем больше вирусных частиц попало в нас, тем больше вероятность того, что течение болезни будет тяжелым. Именно поэтому врачи и отмечают важность правильного ношения масок (полностью прикрытый нос и рот с правильно зафиксированными другими щелями между лицом и телом).
Кто такие мобыВ компьютерных играх типа MMO RPG мобами называют неигровых персонажей, которые созданы, чтобы усложнить игроку процесс прохождения игры. Мобы могут нападать на игрока, понижать его характеристики или просто мешать нормальному взаимодействию с игровым миром.
Моб 2 – Чипизаторы
Агрессивность: высокая.
Чипизаторов сложно обнаружить невооруженным глазом. В разговоре триггерными являются слова: вакцина, COVID, лечение, иммунитет, здравый смысл. По их словам, во время вакцинации нам вживляют микрочипы, с помощью которых впоследствии будут управлять нами через вышки 5G.
Допускается широкая вариативность тезисов. В особо тяжелых случаях демонстрируют наличие чипа опытом, который по-другому можно назвать "грязная игра" – монетка "примагничивается" к руке.
P.S. Да и вообще, шутки ради, обращать внимание лучше было бы на стоматологов, так как зуб значительно ближе к мозгу, чем плечо. Да и человечество давно изобрело микрочипы достаточно маленькие, чтобы поместить их в отверстии для пломбы.
Чипизаторы / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей
Как победить в схватке
Очень хорошо во время стычки с подобными персонажами помогает здравый смысл. Наличие у вас здравого смысла сперва может повлечь увеличение агрессии, которая потом перерастает в апатию к вам.
Объяснение. Играют они и вправду "грязно", потому что предметы липнут к коже из-за наличия пота в участках контакта. А что касается чипов или металлов, то для поддержания даже самого легкого магнита нужен как минимум один грамм металла в месте инъекции. Между тем объемы доз вакцин от 0,3 мл у Pfizer-BioNTech до 0,5 мл у Moderna и Johnson&Johnson.
Моб 3 – ковид-геноцидники
Агрессивность: умеренная.
Геноцидники свято верят в то, что с помощью вакцин нам вводят вирус, а власть хочет уничтожить простой народ, чтобы нами было проще управлять.
Ковид-геноцидники / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей
Как победить в схватке
Применить знания по базовому курсу школьной биологии и химии.
Объяснение. Ни одна из ныне существующих вакцин не содержит активный вирус, а только доставляет нашему организму информацию о потенциальном вредителе и тренирует его бороться с вероятным врагом.
Моб 4 – сертификатор-умник
Агрессивность: высокая.
Особенности: все вокруг нарушают его права, поэтому нарушение 4 ч. статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа) по его/ее мнению – якобы не нарушение.
Сертификатор-умник / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей
Как победить в схватке
Здесь вполне законно можно идти за помощью в МВД, СБУ, Нацполицию и сообщать им о нарушениях.
Объяснение. Подобные подделки, казалось бы "бесполезных бумаг", ставят под угрозу жизни самих лиц, которые пользуются поддельными документами, так и лиц, которые их окружают. И хоть они иногда признаются об этом уже на больничных койках, но бывает поздно.
Поможет в игре Наличие антител не является причиной отказываться от вакцинации, – Минздрав
Моб 5 – профессор ютуб-наук
Агрессивность: высокая.
Особенности: ученые, которые рассказывают о вреде угрозы от вируса – обманывают, а все вокруг участвуют в заговоре фармкомпаний, поскольку не могли же создать вакцину за каких-то полгода – год.
Профессор ютуб-наук / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей
Как победить в схватке
Аргументы, подкрепленные фактами, парируются псевдонаучными статьями и ссылками на псевдоврачей. На любое объяснение, которое опирается на реальные факты, "профессора ютуб-наук" используют щит-заклинание "это вас заставили в это поверить фармкомпании".
Объяснение. Множество мифов появляются, когда читатель в поисках информации пользуется непроверенными источниками. Особую опасность несут псевдонаучные статьи, которые выдергивают факты из настоящих исследований, щедро приправляют их оценочными суждениями, предположениями и необоснованными тезисами. В подобных ситуациях больше всего пригодится критическое мышление, здравый смысл и привычка проверять первоисточники.
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Вступая в спор с таким ковид-диссидентом следует сразу знать, что борьба будет нелегкой. Следует избегать агрессии, пытаться коммуницировать и неторопливо доказывать свою точку зрения, начиная с азов биологии или химии. Обычно, именно пробелы в базовых знаниях и становятся причиной неправильной интерпретации многих реальных фактов.
Возможно ли пройти эту игру?
В общем этот игровой уровень реально пройти живым и невредимым, также есть все шансы помочь его пройти и другим персонажам. Стоит лишь придерживаться базовых правил поведения, заботиться о здоровье (своем и окружающих), запастись терпением и умениями ненасильственной коммуникации. И помнить цитату "Ночь темна и полна ужасов" (интерпретируйте, как каждому вздумается).