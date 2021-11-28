Как выжить в ковидной реальности, если мир вокруг превратился в компьютерную игру, а каждый антивакцинатор в отрицательного персонажа (моба), – читай дальше в материале для гонзо-рубрики "Грех".

То же, только "нормальным" языком От абсурда до лжи: самые распространенные мифы о вакцинации против коронавируса

Проснулся. Утренний душ. Завтрак. Ароматный кофе. Собрался. Взял ключи, телефон, рюкзак, антисептик, шапку, карточку и немного наличных. Ковидная реальность изменила правила игры: во время усиленного карантина — никаких рукопожатий, лишних выходов в открытый мир, антисептик каждые две минуты, и маски, которые, как нам обещали, мы снимем до конца лета...

ТОЧНО, МАСКА! Нервно сжимаю ключ и тычу им по кнопке остановки лифта, потом снова на свой этаж. Похолодало настолько, что я надел более теплую куртку, а в ней ни в одном кармане нет заначки в виде хирургической маски. Еще раз проверил карманы. Ну вроде на этот раз готов к выходу в свет, который теперь воспринимаю не иначе, как игру.

Обратите внимание! "Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, которые написаны с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. "Грех" – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться над важными темами, чтобы их было слышно громче.



Автор проекта – заместительница главного редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская.

Держи немного правил игры:

каждый персонаж – это уникальный набор способностей и уязвимостей

каждая локация наполнена персонажами разного уровня прокачки

соблюдение тобой базовых принципов самосохранения резко повышает шансы пройти игру до конца

Тип 1. Основной тип мобов – масочный эксгибиционист

Агрессивность: минимальная.

Масочные эксгибиционисты – обычно неагрессивные мобы и живут по принципу "меня не трогают, и я их тоже, но и *** свой покажу". Никогда не знаешь, кто захочет показать тебе свой нос, так как это могут быть и старики, уверенные в себе взрослые и, казалось бы, вполне умная молодежь.



Масочные эксгибиционисты / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей

Как победить в схватке

Объяснения, разговоры без повышенного тона, содержательные объяснения.

Вспомогательный скил, который не позволит тебе самому деградировать в подобного моба и поможет понять, как ему противостоять:

Маска защищает нас от вирусных частиц, которые один человек может выдыхать, а другой, из-за несоблюдения безопасной дистанции, – вдыхать. Соответственно, чем больше вирусных частиц попало в нас, тем больше вероятность того, что течение болезни будет тяжелым. Именно поэтому врачи и отмечают важность правильного ношения масок (полностью прикрытый нос и рот с правильно зафиксированными другими щелями между лицом и телом).

Кто такие мобы В компьютерных играх типа MMO RPG мобами называют неигровых персонажей, которые созданы, чтобы усложнить игроку процесс прохождения игры. Мобы могут нападать на игрока, понижать его характеристики или просто мешать нормальному взаимодействию с игровым миром.

Моб 2 – Чипизаторы

Агрессивность: высокая.

Чипизаторов сложно обнаружить невооруженным глазом. В разговоре триггерными являются слова: вакцина, COVID, лечение, иммунитет, здравый смысл. По их словам, во время вакцинации нам вживляют микрочипы, с помощью которых впоследствии будут управлять нами через вышки 5G.

Допускается широкая вариативность тезисов. В особо тяжелых случаях демонстрируют наличие чипа опытом, который по-другому можно назвать "грязная игра" – монетка "примагничивается" к руке.

P.S. Да и вообще, шутки ради, обращать внимание лучше было бы на стоматологов, так как зуб значительно ближе к мозгу, чем плечо. Да и человечество давно изобрело микрочипы достаточно маленькие, чтобы поместить их в отверстии для пломбы.



Чипизаторы / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей

Как победить в схватке

Очень хорошо во время стычки с подобными персонажами помогает здравый смысл. Наличие у вас здравого смысла сперва может повлечь увеличение агрессии, которая потом перерастает в апатию к вам.

Объяснение. Играют они и вправду "грязно", потому что предметы липнут к коже из-за наличия пота в участках контакта. А что касается чипов или металлов, то для поддержания даже самого легкого магнита нужен как минимум один грамм металла в месте инъекции. Между тем объемы доз вакцин от 0,3 мл у Pfizer-BioNTech до 0,5 мл у Moderna и Johnson&Johnson.

Материал имеет художественный характер, содержит субъективное мнение автора и не нацелен кого-либо обидеть. Весь визуал вымышленный.

Моб 3 – ковид-геноцидники

Агрессивность: умеренная.

Геноцидники свято верят в то, что с помощью вакцин нам вводят вирус, а власть хочет уничтожить простой народ, чтобы нами было проще управлять.



Ковид-геноцидники / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей

Как победить в схватке

Применить знания по базовому курсу школьной биологии и химии.

Объяснение. Ни одна из ныне существующих вакцин не содержит активный вирус, а только доставляет нашему организму информацию о потенциальном вредителе и тренирует его бороться с вероятным врагом.

Моб 4 – сертификатор-умник

Агрессивность: высокая.

Особенности: все вокруг нарушают его права, поэтому нарушение 4 ч. статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа) по его/ее мнению – якобы не нарушение.



Сертификатор-умник / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей

Как победить в схватке

Здесь вполне законно можно идти за помощью в МВД, СБУ, Нацполицию и сообщать им о нарушениях.

Объяснение. Подобные подделки, казалось бы "бесполезных бумаг", ставят под угрозу жизни самих лиц, которые пользуются поддельными документами, так и лиц, которые их окружают. И хоть они иногда признаются об этом уже на больничных койках, но бывает поздно.

Поможет в игре Наличие антител не является причиной отказываться от вакцинации, – Минздрав

Моб 5 – профессор ютуб-наук

Агрессивность: высокая.

Особенности: ученые, которые рассказывают о вреде угрозы от вируса – обманывают, а все вокруг участвуют в заговоре фармкомпаний, поскольку не могли же создать вакцину за каких-то полгода – год.



Профессор ютуб-наук / Коллаж 24 канала, авторы дизайна – Сергей Матусовский, Богдана Гилей

Как победить в схватке

Аргументы, подкрепленные фактами, парируются псевдонаучными статьями и ссылками на псевдоврачей. На любое объяснение, которое опирается на реальные факты, "профессора ютуб-наук" используют щит-заклинание "это вас заставили в это поверить фармкомпании".

Объяснение. Множество мифов появляются, когда читатель в поисках информации пользуется непроверенными источниками. Особую опасность несут псевдонаучные статьи, которые выдергивают факты из настоящих исследований, щедро приправляют их оценочными суждениями, предположениями и необоснованными тезисами. В подобных ситуациях больше всего пригодится критическое мышление, здравый смысл и привычка проверять первоисточники.

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Вступая в спор с таким ковид-диссидентом следует сразу знать, что борьба будет нелегкой. Следует избегать агрессии, пытаться коммуницировать и неторопливо доказывать свою точку зрения, начиная с азов биологии или химии. Обычно, именно пробелы в базовых знаниях и становятся причиной неправильной интерпретации многих реальных фактов.

Возможно ли пройти эту игру?

В общем этот игровой уровень реально пройти живым и невредимым, также есть все шансы помочь его пройти и другим персонажам. Стоит лишь придерживаться базовых правил поведения, заботиться о здоровье (своем и окружающих), запастись терпением и умениями ненасильственной коммуникации. И помнить цитату "Ночь темна и полна ужасов" (интерпретируйте, как каждому вздумается).

Пополнения в гонзо-рубрике "Грех" ждите уже на следующей неделе!

Смейтесь над важными темами, чтобы их было слышно громче.