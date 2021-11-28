Як вижити у ковідній реальності, якщо світ навколо перетворився на комп'ютерну гру, а кожен антивакцинатор – на негативного персонажа (моба) – читай далі у матеріалі для гонзо-рубрики "Гріх".

Те саме, тільки "нормальною" мовою Від абсурду до брехні: найпоширеніші міфи про вакцинацію проти коронавірусу

Прокинувся. Ранковий душ. Сніданок. Запашна кава. Зібрався. Взяв ключі, телефон, рюкзак, антисептик, шапку, картку і трохи готівки. Ковідна реальність змінила правила гри: в час посиленого карантину — жодних рукостискань, зайвих виходів у відкритий світ, антисептик кожні дві хвилини, і маски, які, як нам обіцяли, ми знімемо до кінця літа...

ТОЧНО, МАСКА! Нервово стискаю ключ і тицяю ним по кнопці зупинки ліфта, потім знову на свій поверх. Похолодало настільки, що я одягнув теплішу куртку, а в ній у жодній кишені немає заначки у вигляді хірургічної маски. Ще раз перевірив кишені. Ну ніби цього разу готовий до виходу в світ, який тепер сприймаю не інакше, як гру.

Зверніть увагу! "Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.



Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

Тримай трохи правил гри:

кожен персонаж – це унікальний набір здібностей та вразливостей

кожна локація наповнена персонажами різного рівня прокачки

дотримання тобою базових принципів самозбереження різко підвищує шанси пройти гру до кінця

Тип 1. Основний тип мобів – масковий ексгібіціоніст

Агресивність: мінімальна.

Маскові ексгібіціоністи – зазвичай неагресивні моби і живуть за принципом "мене не чіпатимуть і я їх теж, але й *** свій покажу". Ніколи не знаєш, хто захоче показати тобі свій ніс, адже це можуть бути і люди похилого віку, впевнені в собі дорослі і, здавалось би, цілком розумна молодь.



Маскові ексгібіціоністи / Колаж 24 каналу, автори дизайну – Сергій Матусовський, Богдана Гілей

Як перемогти у сутичці

Пояснення, розмови без підвищеного тону, змістовні пояснення.

Допоміжний скіл, який не дозволить тобі самому деградувати в подібного моба та допоможе зрозуміти, як йому протистояти:

Маска захищає нас від вірусних частинок, які одна людина може видихати, а інша, за недотримання безпечної дистанції, – вдихати. Відповідно, чим більше вірусних частинок потрапило в нас, тим більша імовірність того, що перебіг хвороби буде саме важким. Саме тому лікарі і наголошують на важливості правильного носіння масок (повністю прикритий ніс та рот з правильно зафіксованими іншими щілинами між обличчям і тілом).

Хто такі моби В комп'ютерних іграх типу MMO RPG мобами називають неігрових персонажів, які створені, щоб ускладнити гравцеві процес проходження гри. Моби можуть нападати на гравця, понижувати його характеристики або просто заважати нормальній взаємодії з ігровим світом

Моб 2 – Чіпізатори

Агресивність: висока.

Чіпізаторів складно виявити неозброєним оком. В розмові тригерними є слова: вакцина, Covid, лікування, імунітет, здоровий глузд. За їх словами, під час вакцинації нам вживлюють мікрочіпи, якими згодом керуватимуть нами за допомогою вишок 5G.

Допускається широка варіативність тез. В особливо важких випадках демонструють наявність чіпу дослідом, який по-іншому можна назвати "брудна гра" – монетка "примагнічується" до руки.

P.S. Та й загалом, заради жарту, звертати увагу краще було б на стоматологів, адже зуб значно ближче до мозку, аніж плече. Та й людство давно винайшло мікрочипи достатньо малі, аби помістити їх у отворі для пломби.



Чіпізатори / Колаж 24 каналу, автори дизайну – Сергій Матусовський, Богдана Гілей

Як перемогти у сутичці

Дуже добре під час сутички з подібними персонажами допомагає здоровий глузд. Наявність у вас здорового глузду спершу може спричинити збільшення агресії, яка потім переростає в апатію до вас.

Пояснення. Грають вони і справді "брудно", бо предмети липнуть до шкіри через наявність поту у ділянках контакту. А щодо чіпів чи металів, то для підтримки навіть найлегшого магніту потрібен як мінімум один грам металу у місці ін’єкції. Натомість об’єми доз вакцин від 0,3 мл у Pfizer-BioNTech до 0,5 мл у Moderna та Johnson&Johnson.

Матеріал має художній характер, містить суб'єктивну думку автора і не націлений будь-кого образити. Весь візуал вигаданий.

Моб 3 – ковід-геноцидники

Агресивність: помірна.

Геноцидники свято вірять у те, що за допомогою вакцин нам вводять вірус, а влада хоче знищити простий народ, аби нами було простіше керувати.



Ковід-геноцидники / Колаж 24 каналу, автори дизайну – Сергій Матусовський, Богдана Гілей

Як перемогти у сутичці

Застосувати знання з базового курсу шкільної біології та хімії.

Пояснення. Жодна з нині існуючих вакцин не містить активного вірусу, а тільки доставляє нашому організму інформацію про потенційного шкідника та тренує його боротись з імовірним ворогом.

Моб 4 – Сертифікатор-розумака

Агресивність: висока.



Особливості: всі довкола порушують його/її права, тому порушення 4 ч. статті 358 Кримінального кодексу України (використання свідомо підробленого документа) на його/її думку – нібито не порушення.



Сертифікатор-розумака / Колаж 24 каналу, автори дизайну – Сергій Матусовський, Богдана Гілей

Як перемогти у сутичці

Тут цілком законно можна йти за допомогою до МВС, СБУ, Нацполіції та повідомляти їм про порушення.



Пояснення. Подібні підробки, здавалось би "нікчемних паперів" ставлять під загрозу життя самих осіб, що користуються підробленими документами, так і осіб, що їх оточують. І хоч вони іноді зізнаються про це уже на лікарняних ліжках, та буває запізно.

Допоможе у грі Наявність антитіл не є причиною відмовлятись від вакцинації, – МОЗ

Моб 5 – Професор ютуб-наук

Агресивність: висока.



Особливості: науковці, які розповідають про шкоду за загрози від вірусу – обманюють, а всі довкола – беруть участь у змові фармкомпаній, оскільки не могли ж вакцину створити за якихось пів року – рік.



Професор ютуб-наук / Колаж 24 каналу, автори дизайну – Сергій Матусовський, Богдана Гілей

Як перемогти в сутичці

Аргументи, підкріплені фактами, парируються псевдонауковими статтями і посиланнями на псевдолікарів. На будь-яке пояснення, що опирається на реальні факти, "професори ютуб-наук" використовують щит-закляття "це вас змусили в це повірити фармкомпанії".



Пояснення. Безліч міфів з’являються, коли читач в пошуках інформації користується неперевіреними джерелами. Особливу небезпеку несуть псевдонаукові статті, які висмикують факти зі справжніх досліджень, щедро приправляють їх оціночними судженнями, припущеннями та необгрунтованими тезами. В подібних ситуаціях найбільше стане в нагоді критичне мислення, здоровий глузд та звичка перевіряти першоджерела.

Важливо! Чому вакцинація проти коронавірусу – це не про свободу вибору, а про врятовані життя

Вступаючи в суперечку з таким ковід-дисидентом слід одразу знати, що боротьба буде нелегкою. Слід уникати агресії та намагатись комунікувати і неквапливо доводити свою точку зору, починаючи з азів біології чи хімії. Зазвичай, саме прогалини в базових знаннях і стають причиною неправильної інтерпретації багатьох реальних фактів.

Чи можливо пройти цю гру?

Загалом цей ігровий рівень реально пройти живим та неушкодженим, також є всі шанси допомогти його пройти і іншим персонажам. Варто лише дотримуватись базових правил поведінки, дбати про здоров’я (своє та оточуючих), запастись терпінням і уміннями ненасильницької комунікації. І пам’ятати цитату "Ніч темна і повна жахіть" (інтерпретуйте, як кожному заманеться).

Поповнення у гонзо-рубриці "Гріх" чекайте вже наступного тижня!

Смійтесь з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.