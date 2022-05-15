Команда InformNapalm придумала любопытное развлечение для украинских героев. Они создали игральные карты, "героями" которых стали русские политики, преступники и пропагандисты.

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Карты исключительно для военных

Как сообщила команда InformNapalm, слава о проекте волонтеров "MOST WANTED. Ukrainian edition" уже прогремела не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Многие люди хотели бы получить такую колоду, но волонтеры сообщили – эти игральные карты не продаются.

В InformNapalm отметили, что они волонтеры и работают исключительно ради победы, а не финансовой выгоды. Поэтому военные игральные карты будут получать только украинские воины: ВСУ, ГПСУ, СБУ, Национальная и Патрульная полиция, ССО ВСУ и Национальная гвардия. Гражданские получить эти игральные карты не смогут.

Также команда InformNapalm напомнила, что есть специальные игральные карты для гражданских, которые передают волонтерам, журналистам и партнерам проекта. Тираж колод ограничен, ведь они изготовлены из материалов высокого качества и будут служить много лет.

В InformNapalm также попросили не беспокоить просьбами, приказами и угрозами для того, чтобы "дали хотя бы колоду". Также команда пообещала после победы рассказать о тех, благодаря кому проект существует, и интригуют, что "все будут удивлены".

Война России против Украины: последние события

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что сейчас только 10% области осталось под контролем Украины. Речь идет о 3 городах: Северодонецке, Лисичанске и окрестностях Рубежного – и селах с общинами, которые расположены рядом.

Вместе с тем у россиян начались большие проблемы с комплектацией подразделений, некоторые не могут похвастаться показателем в 20%. Из-за отсутствия пополнения из мобилизованных рашисты вынуждены объединять силы с боевиками частных компаний.

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