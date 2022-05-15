Команда InformNapalm вигадала цікаву розвагу для українських героїв. Вони створили гральні карти, "героями" яких стали російські політики, злочинці та пропагандисти.

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Карти виключно для військових

Як повідомила команда InformNapalm, слава про проєкт волонтерів "MOST WANTED. Ukrainian edition" вже прогриміла не лише в Україні, а й далеко поза її межами. Багато людей хотіли б теж отримати таку колоду, але волонтери повідомили – ці гральні карти не продаються.

В InformNapalm зазначили, що вони волонтери та працюють виключно заради перемоги, а не фінансової вигоди. Тому "військові" гральні карти будуть отримувати лише українські воїни: ЗСУ, ДПСУ, СБУ, Національна та Патрульна поліція, ССО ЗСУ та Національна гвардія. Цивільні отримати цих гральних карт не зможуть.

Також команда InformNapalm нагадала, що є спеціальні гральні карти й для цивільних, які передають волонтерам, журналістам та партнерам проєкту. Тираж колод обмежений, адже вони виготовлені з матеріалів високої якості та будуть служити багато років.

В InformNapalm також попросили не турбувати проханнями, наказами та погрозами для того, щоб "дали хоча б колоду". Також команда пообіцяла після перемоги розповісти про тих, завдяки кому проєкт існує, та інтригують, що "усі будуть здивовані".

Війна Росії проти України: останні події

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те. що зараз лише 10% області залишилося під контролем України. Йдеться про 3 міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного – та села з громадами, які розташовані поруч.

Разом з тим у росіян почалися великі проблеми з комплектацією підрозділів, деякі не можуть похизуватися показником у 20%. Через відсутність поповнення через мобілізованих рашисти змушені об'єднувати сили з бойовиками приватних компаній.

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