Стоит кукла Кадырова 243 доллара (более 5 тысяч гривен по курсу НБУ). Компания планирует запустить продажи во втором-третьем квартале 2023 года. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Устранить или держать у власти: как Китай воспринимает Путина после "переворота" Пригожина

В Китае создали игрушку в виде Кадырова

Производитель игрушки с Кадыровым – компания Wolfking. Они сообщили, что выполнили его копию в масштабе 1:6, а все конечности подвижны. В описании модели, представленной на маркетплейсе Mozfigure под артикулом WK89027A, указывается, что корпус игрушки также подвижен, а прическа на голове имеет "изысканную резьбу". Иронично, что в комплект, кроме одежды и оружия, добавлены еще и запасные конечности.



Игрушка в виде Кадырова / Скриншот с сайта Mozfigure

Министр Чечни по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Ахмед Дудаев обрадовался этой новости и заявил, что все якобы из-за того, что Кадыров "борец за справедливость".

Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с непоколебимым характером. Наш Национальный Лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых,

– цинично заявил он.

Не Кадыровым единственным: в Китае продают игрушки в виде российских солдат

Оказалось, что на этом сайте приобрести можно не только игрушку в виде Рамзана Кадырова. В частности, в Китае продают фигурки в виде российского солдата и спецназовца.

На российском военном можно увидеть все атрибуты, символизирующие войну против Украины – и символ "Z", и георгиевскую ленту. Приобрести этих военных преступников можно значительно дешевле, чем Кадырова – примерно за 40 долларов, что более тысяча гривен по курсу НБУ.



Игрушка в виде русского оккупанта / Скриншот с сайта Mozfigure



Игрушка в виде русского спецназовца / Скриншот с сайта Mozfigure

В то же время, стоит отметить, что на сайте нет игрушек в виде украинских военных или украинских деятелей.