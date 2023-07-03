Коштуватиме лялька Кадирова 243 долари (понад 5 тисяч гривень за курсом НБУ). Компанія планує запустити продажі у другому-третьому кварталі 2023 року. Про це пише 24 Канал.

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У Китаї створили іграшку у вигляді Кадирова

Виробник іграшки з Кадировим – компанія Wolfking. Вони повідомили, що виконали його копію в масштабі 1:6, а всі кінцівки рухливі. В описі моделі, представленої на маркетплейсі Mozfigure під артикулом WK89027A, вказується, що корпус іграшки також рухомий, а зачіска на голові має "вишукане різьблення". Іронічно, що у комплект окрім одягу та зброї додані ще й запасні кінцівки.



Іграшка у вигляді Кадирова / Скриншот з сайту Mozfigure

Міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв зрадів цій новині та заявив, що все нібито через те, що Кадиров "борець за справедливість".

Рамзана Ахматовича у всьому світі знають як борця за справедливість із непохитним характером. Наш Національний Лідер давно став прикладом доблесті та мужності. Він займає особливе місце у серцях дітей та дорослих,

– цинічно заявив він.

Не Кадировим єдиним: у Китаї продають іграшки у вигляді російських солдатів

Виявилось, що на цьому сайті придбати можна не лише іграшку вигляді Рамзана Кадирова. Зокрема у Китаї продають фігурки у вигляді російського солдата та спецпризначенця.

На російському військовому можна побачити всі атрибути, які символізують війну проти України – і символ "Z", і георгієвську стрічку. Придбати цих воєнних злочинців можна значно дешевше, ніж Кадирова – приблизно за 40 доларів, що більш ніж тисяча гривень за курсом НБУ.



Іграшка у вигляді російського окупанта / Скриншот з сайту Mozfigure



Іграшка у вигляді російського спецпризначенця / Скриншот з сайту Mozfigure

Водночас варто зазначити, що на сайті немає іграшок у вигляді українських військових або українських діячів.