Это окончательно подорвало к ней доверие даже среди стран, которые часто публично ее поддерживали. В то же время Путин вдруг стал требовать гарантий безопасности для России со стороны западных.

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Россия нелепо ищет оправдания

В последние время можно наблюдать, как минимум, информационную массированную атаку на Кремль с целью заставить его отступить от украинских границ и оккупированных территорий. Потому в России стали нелепо искать оправдания своей агрессии.

Глава российского МИД Сергей Лавров на прошлой неделе сорвал встречу в нормандском формате. Тогда он утверждал, что Россия направила Франции, Германии и Украине свое видение итога нормандской встречи, но все стороны это видение проигнорировали. И вот накануне Кремль сам раскрыл карты и рассказал – почему все стороны Нормандии заняли принципиальную позицию.

Обиженный МИД России, заявил, что Франция и Германия искажают позиции России, а потому опубликовал на своем сайте закрытую дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии. И для Украины в этой переписке исключительно позитивные новости.

Как Россия хотела использовать встречу в нормандском формате

Лавров хотел впарить на подпись Украине, Франции и Германии документ в котором война на Донбассе признается всеми сторонами "внутриукраинским конфликтом", где Россия выступает просто посредником на переговорах на одном уровне с ОБСЕ.

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Дальше Москва пыталась протащить на Нормандский саммит положение о том, мол, для урегулирования конфликта на Донбассе, Киев "должен вести прямые переговоры с оккупационными администрациями в Донецке и Луганске".

Из этого вытекает, что Россия вообще не участник войны, но требует от Украины предоставить ОРДЛО особый статус и провести там выборы.

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Далее, в обращении к главам МИД Франции и Германии, Лавров заявил, что Париж и Берлин обязан заставить Киев отказаться от "законов о языке, образовании, правах коренных народов и законопроекта об основах политики переходного периода".

Но, к счастью для Украины, даже в закрытой переписке и Франция и Германия в один голос заявили – война не внутриукраинская, а прямого диалога Киева с боевиками в Донецке и Луганске – не будет.

И это, достаточно важный сигнал – наши партнеры в нормандском формате окончательно признали, что Украина не пойдет на поводу кремлевских хотелок, потому даже обсуждать их нет смысла.

Путин сделал интересное признание

Для Украины этот слив закрытой переписки МИД России несет еще один позитивный сигнал. Напомню, в Германии формируется новое правительство, а значит новый глава немецкого МИД, вынеся этот урок, скорее всего, будет требовать обсуждать все вопросы не подковерно, а публично, чтобы потом, не дай бог, Россия чего не слила.

То же самое касается и Франции. И это гарантия того, что Запад не станет договариваться об Украине без Украины. Но это еще не конец истории.



Путин окончательно раскрыл карты / Фото Getty Images

В тот же день, когда произошел слив переписки, на коллегии МИД РФ выступил Владимир Путин, который заявил, что на Нормандском формате можно ставить крест, мол, и Франция и Германия на стороне Украины, а потому Россия ничего не добьется.

Кроме того, Путин сделал интересное признание – он заявил, что его напугали беспрецедентные учения НАТО, США и Украины в Черном море. Отдельно он упомянул и показательный пролет американских бомбардировщиков В-1В Lancer над Черным морем, против которых у России ничего нет.

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И в этом моменте он окончательно раскрыл карты – Путин вдруг заявил, что Россия требует от Запада гарантий безопасности для своей территории.

Запад готов ответить

Это значит, что Путин осознает, что на все его провокации и шантаж, а это и войска на украинской границе, и мигранты – на польской и газовый шантаж, Запад готов ответить не на словах, а на деле. Наверное впервые Путин понял, что игры закончились, дальше – схватка. И Украина здесь сыграла ключевую роль.

Уже можно утверждать, что всего за последние несколько недель, в качестве полноценных стратегических партнеров Украины, утвердились:

США;

Великобритания;

Турция.

Накануне Верховная Рада наконец ратифицировала военное соглашение с Турцией, что положило начало стратегическому партнерству по 21 военному направлению сотрудничества.

И в тот же день главнокомандующий ВСУ Залужный, после встречи с гендиректором турецкой компании Байкар Макина, заявил, что Украина продолжает наращивать тактику боевого применения беспилотников Bayraktar.

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В это же время новый министр обороны Украины Алексей Резников ведет переговоры в Вашингтоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином, который прямо заявил россиянам – мы внимательно следим за всеми перемещениями ваших войск.

В этом контексте временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин достаточно не двузначно продолжает мысль Остина: "Если возникнет необходимость, мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины".

К слову, ровно такой же завуалированной фразой США поддерживают безопасность Тайваня. И хотя Китай имеет армию в разы сильнее тайваньской, он так до сих пор и не решился на нападение.

Перспективы для России не самые радужные

Великобритания также не остается в стороне, ведь кроме обещаний военной помощи, премьер-министр этой страны, Борис Джонсон, заявил, что новое нападение России на Украину станет фатальной ошибкой и Лондон не останется в стороне.

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В такой ситуации Кремль пытался надавить на Германию и Францию, и слитая переписка тому доказательство. Но, учитывая позиции США, Великобритании и Турции, что-то мне подсказывает, что и эти две страны будут вынуждены занять такую же позицию.

Поэтому, могу констатировать, что все последние действия Кремля – это не сигнал о неизбежном нападении на Украину, это попытка Путина сохранить статус-кво, каким бы шатким он ни был. Ведь перспективы для России сегодня вырисовываются не самые радужные.