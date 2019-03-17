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      Игры не по правилам: кто из кандидатов нарушает правила политической агитации

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      До выборов президента Украины осталось две недели. Поэтому, кандидаты на пост главы государства бросили в предвыборную гонку все силы и деньги. Однако не все кандидаты агитируют избирателей законно. Журналисты 24 канала выяснили, кто из политиков больше всего нарушает правила политической агитации и какие щели в законодательстве этому способствуют.

      Спорных вопросов предвыборной агитации на нынешних президентских выборах немало. А все потому, что в законе о выборах президента они прописаны не детально. К тому же, отдельного закона о рекламе в Украине до сих пор нет.

      Читайте также: Лишь 8% украинцев за рубежом смогут проголосовать на выборах

      Какая избирательная реклама не нарушает закон

      Фактически та, за которую кандидаты заплатили из избирательного фонда. Она обязательно должна иметь специальную подпись. На нем должна быть фамилия, имя, отчество, тираж, где напечатали и кто ответственный за выпуск агитации. Все остальное – это нарушение.


      Печатная политреклама должна содержать специальную подпись

      А вот для телевизионных роликов достаточно плашки с именем кандидата. Однако они должны выходить в отдельном блоке, с пометкой "предвыборная агитация". Правда, появляется он на каналах только с официальным стартом избирательной кампании. Все политические ролики до 31 декабря - не более, чем реклама сиропа от кашля. И на этом кандидаты экономили.

      Досрочная агитация за пределами избирательного процесса запрещена. Но нет законодательного определения, что такое досрочная агитация. Один и тот же ролик не является политической рекламой, завтра после регистрации кандидата уже является политической рекламой,
      - сказал аналитик из партийных финансов движения "Честно" Игорь Фещенко.

      Как происходит политагитация за рубежом

      В Украине является коммерческой тайной, кто и сколько потратил на политическую рекламу. Зато в США Федеральный комитет собирает на своем сайте все рекламные контракты. Там есть информация не только о времени и расходах на рекламу, но и сколько раз показали ролик.

      Все для того, чтобы соблюсти правила равного времени для рекламы кандидатов. Оно есть и у нас, но в отличие от США, лишь формально.

      Что считать политической рекламой

      1. Заявления президента во время выполнения своих обязанностей.

      Юридически должностные заявления президента не являются политической агитацией, но по факту получается именно так. Например, действующий гарант неоднократно злоупотреблял своими должностными преференциями. В частности, раздавая обещания, во время публичных выступлений. Все такие заявления и обещания имеют одинаковый агитационный подтекст - голосовать за него на выборах.


      Заявления Петра Порошенко во время публичных выступлениях являются политической агитацией

      2. Фильмы с лицом или голосом кандидата.

      Согласно закону, агитация - это деятельность с целью побудить избирателей голосовать или не голосовать за кого-то. Но в Украине все это очень приблизительно, ведь никто не регулирует соблюдение закона и в тюрьму не сажают.

      Зато в Литве с этим не церемонились. Например, два года назад перед выборами в парламент каналы показывали сериал об идеальном селе "Лето в Найсяй". Местная ЦИК заявила, что положительный герой похож на кандидата от партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунаса Карбаускиса.

      Литовський політик Рамунас Карбаускіс
      Литовский политик Рамунас Карбаускис

      Поэтому ЦИК обязала его заплатить за сериал, как в рекламе по 50 евро в секунду. Решение до сих пор оспаривают в судах.

      У нас же щели в законе позволяют избегать ответственности. Так случилось с сериалом "Слуга народа" Владимира Зеленского. Несмотря на требования убрать его из эфира, или заплатить из избирательного фонда, он уже доснимал третий сезон и готовится выпустить его как раз накануне выборов.



      Главные даты президентских выборов 2019

      Более о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Законодательство Выборы Президента 2019 Слуга народа ЦИК Реклама Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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