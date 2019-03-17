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      Только 8% украинцев за рубежом смогут проголосовать на выборах

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      Украинцы за рубежом сталкиваются с рядом трудностей каждые пять лет. Для того, чтобы реализовать свое право голоса, они вынуждены преодолевать сотни километров дистанции, а также стоять десятки часов в очередях. Главная причина тому – малое количество избирательных участков, в целом по всему миру их чуть больше сотни.

      Как украинцы голосуют за границей

      Мария Гайдай уже 18 лет живет и работает в Италии. За это время ей несколько раз приходилось голосовать за пределами Украины. И каждый раз она преодолевала немалые трудности, поскольку участков на всю страну было всего три.

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      "В Украине тебя приглашают, просят прийти на избирательный участо, который обычно достаточно близко. А за границей ты должен добиваться того, чтобы реализовать свое избирательное право", – сказала представительница украинской диаспоры в Италии Мария Гайдай.


      Голосование на президентских выборах 2014 года в посольстве Украины в Польше

      Она рассказала, что за рубежом сначала нужно преодолеть десятки, а кому и сотни километров, чтобы тебя внесли в список избирателей. Такое же путешествие ждет избирателя в день голосования. Правда, иногда – бесполезно. В 2014 году на участки приехало столько людей, что принять всех не удалось.

      Все мы пришли на избирательные участки в вышиванках и с флагами. Там заняли свою очередь и простояли в ней больше 10 часов. Но, к сожалению, я так и не смогла проголосовать,
      – вспомнила Мария.

      Сколько процентов украинцев могут проголосовать за границей

      С похожими трудностями сталкивается украинская диаспора по всему миру. Неофициально, за границей находятся более шести миллионов украинцев, из них на консульском учете только полмиллиона. А голосуют из них по факту всего 8%. Главной причиной является небольшое количество участков, по всему миру их всего 102.

      В Министерстве иностранных дел это подтверждают, впрочем руки связывает закон. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Роман Недильский сообщил, что действующее законодательство предусматривает образование зарубежных избирательных участков исключительно при посольствах, консульствах, либо в военных частях, дислоцированных за пределами Украины.


      Украинцы могут проголосовать только в посольствах, консульствах и военных частях

      Как распределены избирательные участки за пределами Украины

      Например, в Австралии есть только один украинский избирательный участок, в США их четыре. Столько же и в Польше, где проживают полтора миллиона украинцев. Там просто физически не смогут принять голоса всех избирателей.

      Один участок максимально, если в нем будет живая очередь с утра до вечера, может принять до пяти тысяч граждан. То есть четыре участка умножаем на пять тысяч – это всего 20 тысяч граждан Украины смогут принять участие в выборах,
      – подчеркнула лидер общественной инициативы "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко.

      Как решить проблему

      Чтобы все граждане Украины за границей реализовали избирательное право, нужно изменить закон. Так, Наталья с активистами из разных стран разработали законопроект, который депутаты уже зарегистрировали. Он предусматривает упрощенную процедуру внесения в списки избирателей онлайн. Чтобы не ехать для этого в дипучреждение.

      А в сети "Опора" имеют еще предложения, как сделать так, чтобы все успели проголосовать. Например, глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская предложила предоставить возможность проголосовать в течение недели, нескольких дней до дня голосования.

      Однако парламентарии не торопятся рассматривать закон. И они вряд ли успеют сделать это до выборов. Поэтому, украинцы за рубежом уже планируют поездку на выборы.


      Депутаты должны изменить законодательство

      Мне придется приехать в наше консульство в Сан-Франциско, а это 50 километров от Стэндфордского университета. И потом после регистрации приехать еще раз в день выборов. Только тогда я смогу отдать свой голос. Но я однозначно намерен голосовать,
      – заметил соучредитель онлайн-платформы "Прометеус" Иван Примаченко.

      Своим примером Иван призывает других украинцев не потратить впустую свой голос дома.

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Иммигранты Законодательство Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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