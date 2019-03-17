Лише 8% українців за кордоном зможуть проголосувати на виборах

Українці за кордоном стикають з рядом труднощів кожні п'ять років. Для того аби реалізувати своє право голосу вони змушені долати сотні кілометрів дистанції, а також стояти десятки годин у чергах. Головною причиною тому – мала кількість виборчих дільниць, загалом по всьому світі їх трохи більше сотні.

Як українці голосують за кордоном

Марія Гайдай вже 18 років живе і працює в Італії. За цей час їй декілька разів доводилось голосувати за межами України. І щоразу вона долала неабиякі труднощі, оскільки дільниць на всю країну було лише три.

Читайте також: Скільки українських виборців перебуває за кордоном: відома кількість

"В Україні тебе запрошують, просять прийти до виборчої дільниці, яка зазвичай досить близько. А за кордоном ти маєш добиватись того, щоб реалізувати своє виборче право", – сказала представниця української діаспори в Італії Марія Гайдай.



Голосування на президентських виборах 2014 року у посольстві України в Польщі

Вона розповіла, що за кордоном спершу потрібно здолати десятки, а кому і сотні кілометрів, аби тебе внесли до списку виборців. Така ж подорож чекає на виборця й у день голосування. Щоправда, інколи – марно. У 2014 році на дільниці приїхало стільки людей, що прийняти всіх не вдалося.

Усі ми поприходили на виборчі дільниці у вишиванках та з прапорами. Там зайняли свою чергу і простояли в ній понад 10 годин. Але, на жаль, я так і не змогла проголосувати,

– згадала Марія.

Скільки відсотків українців можуть проголосувати за кордоном

Зі схожими труднощами стикається українська діаспора по всьому світу. Неофіційно, за кордоном перебуває понад шість мільйонів українців, з них на консульському обліку лише півмільйона. А голосують з них по факту лише 8%. Головною причиною є невелика кількість дільниць, по всьому світу їх лише 102.

У Міністерстві закордонних справ це підтверджують, втім руки зв'язує закон.Заступник директора департаменту консульської служби МЗС Роман Недільський повідомив, що чинне законодавство передбачає утворення закордонних виборчих дільниць виключно при посольствах, консульствах, або у військових частинах дислокованих за межами України.



Українці можуть проголосувати лише в посольствах, консульствах та військових частинах

Як розподілені виборчі дільниці за межами України

Наприклад, в Австралії є лише одна українська виборча дільниця, в США їх чотири. Стільки ж і у Польщі, де проживають півтора мільйона українців. Там просто фізично не зможуть прийняти голоси усіх виборців.

Одна дільниця максимально, якщо в ній буде жива черга зранку до вечора може прийняти до п'яти тисяч громадян. Тобто чотири дільниці множимо на п'ять тисяч – це всього 20 тисяч громадян України зможуть взяти участь у виборах,

– наголосила лідерка громадської ініціативи "Євромайдан Варшава" Наталка Панченко.

Як розв'язати проблему

Аби усі громадяни України за кордоном реалізували виборче право треба змінити закон. Тож, Наталка з активістами з різних країн розробили законопроект, який депутати вже зареєстрували. Він передбачає спрощену процедуру внесення до списків виборців онлайн. Щоб не їхати для цього до дипустанови.

А в мережі "Опора" мають ще пропозиції, як зробити так, щоб усі встигли проголосувати. Відтак голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська запропонувала надати можливість проголосувати протягом тижня, чи декількох днів до дня голосування.

Однак парламентарі не кваплять розглядати закон. І вони навряд чи встигнуть зробити це до виборів. Тож, українці за кордоном вже планують поїздку на вибори.



Депутати мають змінити законодавство

Мені доведеться приїхати в наше консульство в Сан Франциско, а це 50 кілометрів від Стендфортського університету. І потім після реєстрації приїхати ще раз у день виборів. Лише тоді я зможу віддати свій голос. Але я однозначно маю намір голосувати,

– зауважив співзасновник онлайн-платформи "Прометеус" Іван Примаченко.

Своїм прикладом Іван закликає інших українців не змарнувати свій голос вдома.