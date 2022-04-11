Мощное видео уничтожения оккупантов на улицах Мариуполя опубликовали на странице "Азова" в телеграме.

Важно Мариуполь должен держаться как можно дольше – так будет больше шансов его спасти, – Арестович

Как отметили бойцы "Азова", захватчиков в городе "в десять раз больше".

У них самолеты и корабли, у них много техники. Полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя,

– говорится в сообщении.

Добавим, что Мариуполь – стратегически важен для врага , потому что может стать основным тыловым пунктом снабжения.

"Азов" уничтожает врага в Мариуполе: смотрите видео

Заметим, что военная блокада Мариуполя российскими оккупационными войсками продолжается с 1 марта 2022 года и по сей день. Из-за блокады с 3 марта в городе нет ни электричества, ни газа, ни водоснабжения или мобильной связи. Еще в конце марта мэр Мариуполя сообщил, что город разрушен на 80–90%.