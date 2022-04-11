Потужне відео знищення окупантів на вулицях Маріуполя опублікували на сторінці "Азова" у телеграмі.
Важливо Маріуполь має триматися якнайдовше – так буде більше шансів його врятувати, – Арестович
Як наголосили бійці "Азову", загарбників у місті "вдесятеро більше".
У них літаки і кораблі, у них багато техніки. Та полк "Азов" продовжує нищити окупанта на вулицях українського Маріуполя,
– мовиться у повідомленні.
Додамо, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, бо може стати основним тиловим пунктом постачання.
"Азов" нищить ворога у Маріуполі: дивіться відео
Зауважимо, що воєнна блокада Маріуполя російськими окупаційними військами триває з 1 березня 2022 року і донині. Через блокаду з 3 березня у місті немає ані електрики, ані газу, ані водопостачання чи мобільного зв'язку. Ще наприкінці березня мер Маріуполя повідомив, що місто зруйноване на 80 – 90%.
Актуально – як окупанти замітають сліди звірських злочинів у Маріуполі: дивіться відео