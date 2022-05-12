Их героическая смерть или плен – крах всей Украины, – невеста одного из командиров в Мариуполе.

77-й день войны. Наши бойцы мужественно продолжают держать оборону "Азовстали", несмотря на постоянные атаки врага. Родные защитников призывают мир способствовать их эвакуации с завода, из ада войны. 24 канал публикует эксклюзивное обращение невесты командира 1 роты 1 батальона бойцов полка Мариуполя. Дальше – прямой язык Анны Науменко.

Мы встречаемся с 2014 года, предложение он сделал мне в 2018 году. А в этом году, в 2022, мы должны жениться.

Важно Мы никогда не сможем простить бездействие и безразличие мира, – жена бойца "Азовстали"

Я привыкла ждать, но сейчас каждый день ожидания невыносим.

Когда Россия напала на нас в 2014 году, эти ребята бросили привычную жизнь, учебу, спорт и ушли защищать страну, наше спокойствие. Они не могли остаться в стороне, а должны были продолжить борьбу столетий. Уже тогда они понимали все, на что только сейчас у большинства открылись глаза.

Они пошли добровольцами и за 8 лет превратились в самый мощный полк Национальной гвардии – сильные, умные, сознательные, добрые... Мариуполь за это время стал цветущим и прогрессивным, но, к сожалению, недостаточно защищенным.

Сейчас все военные подразделения Мариуполя объединены на "Азовстали", среди военных есть женщины и около 600 раненых.

Защитник Данилов Дмитрий / Фото предоставлено редакции

Город в осаде с начала марта, на Азовстали все наши военные с середины апреля, поэтому весь мир должен понимать, какая там ситуация с продуктами, водой, лекарствами. Уцелевших бомбоубежищ все меньше, а враг постоянно штурмует завод и УЖЕ на его территории.

Он постоянно обстреливается россиянами (и обстреливался несмотря на наличие там гражданских) из корабельной и наземной артиллерии, танков, боевых самолетов. На "Азовстали":

каждый день умирают люди,

украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны.

Мы просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на Путина и содействовать организации зеленого коридора для всех на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых.



Анна Науменко с женихом, защитником Мариуполя / Фото предоставлено редакции

Сейчас уже упущены все возможности деблокады, необходимо только общее давление на общество и колоссальная дипломатическая работа нашей власти.

Кое-кто предлагает нашим стальным воинам героическую смерть или плен, но МЫ, родственники и жены, предупреждаем, что такое развитие событий – крах всей Украины. Государство должно бороться до последнего каждого нашего воина на "Азовстали" – живого, раненого или мертвого.

Украинский защитник Дмитрий Данилов / Фото предоставлены редакции