Об этом Петков сообщил в интервью 23 апреля. Он отметил, что правительство Болгарии уже неоднократно давало понять, что поддерживает Украину.

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"Место Украины – в ЕС. Это их безопасность", – заявил премьер-министр Болгарии.

Вопрос предоставления оружия

Кроме того, по словам Петкова, как человек, а не как премьер-министр, он считает, что поставки военной помощи в Украину "являются абсолютно правильным решением". Впрочем, пока возглавляемое им четырехпартийное коалиционное правительство зашло в тупик по этому вопросу.

"В этом случае я премьер-министр. У меня есть партнеры по коалиции, которые имеют четкие "красные линии", и моя задача – не притворяться самым смелым", – сказал Петков.

Вопросы обсудят снова

Он надеется, что на этой неделе, пока парламент в отпуске, они сделают свою работу как лидеры. В то же время, обдумают, какой должна быть общая позиция, а не будут рисовать "красные линии".

Обратите внимание! Пророссийская Болгарская социалистическая партия (БСП) пригрозила, что выйдет из правящей коалиции, если парламент примет решение предоставить Украине оружие. Это будет означать потерю большинства правительством и его возможный распад.

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