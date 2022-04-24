Про це Петков повідомив у інтерв'ю 23 квітня. Він зазначив, що уряд Болгарії вже неодноразово давав зрозуміти, що підтримує Україну.

До слова Кулеба зустрівся з президентом Болгарії: обговорили продовольчу безпеку

"Місце України – в ЄС. Це їхня безпека", – заявив прем'єр-міністр Болгарії.

Питання надання зброї

Крім того, за словами Петкова, як людина, а не як прем'єр-міністр, він вважає, що постачання військової допомоги в Україну "є абсолютно правильним рішенням". Утім, поки чотирипартійний коаліційний уряд, який він очолює, зайшов у глухий кут щодо цього питання.

"У цьому випадку я прем'єр-міністр. У мене є партнери по коаліції, які мають чіткі "червоні лінії", і моє завдання – не прикидатися найсміливішим", – сказав Петков.

Питання обговорять знову

Він сподівається, що на цьому тижні, поки парламент у відпустці, вони зроблять свою роботу, як лідери. Водночас обдумають, якою має бути спільна позиція, а не малюватимуть "червоні лінії".

Зверніть увагу! Проросійська Болгарська соціалістична партія (БСП) пригрозила, що вийде з правлячої коаліції, якщо парламент таки ухвалить рішення надати Україні зброю. Це означатиме втрату більшості урядом та його ймовірний розпад.

Актуально – Нарешті зброя від Заходу: дивіться відео