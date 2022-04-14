Це буде означати, що уряд втратить більшість у парламенті та, ймовірно, розпадеться.

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Депутат і колишній очільник МЗС Болгарії Крістіан Вігенін заявив, що Болгарська соціалістична партія підтримує будь-яку допомогу Україні, але не поділяє бажання постачати смертоносну зброю та боєприпаси Україні для боротьби з російською агресією.

Це червона лінія, і ми вдячні нашим партнерам за дотримання цієї відповідальної позиції. Ми робимо це не тільки для нас і не стільки через наші переконання. Ми вважаємо, що в інтересах Болгарії бути обережними і поміркованими,

– додав Вігенін.

Партійці БСП стверджують, що уряд не має йти проти думки переважної більшості болгарських громадян і не створював зайвих хвилювань і напруги, адже майже 70% болгар не хочуть, щоб уряд допомагав Україні зброєю.

Водночас аналітики вважають, що справжня причина позиції соціалістів у тому, що партія починає втрачати підтримку через більш радикальну проросійську націоналістичну партію "Възраждане".

За словами Вігеніна, реальні загрози безпеці пов’язані з ризиком для постачання енергоносіїв та економіки, тому уряд робить необхідні кроки для того, аби зберегти внутрішню стабільність та міжнародний престиж.

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