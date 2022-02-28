Их надо уничтожать немедленно: как выглядят передатчики оккупанта – фото
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности показал, как выглядят вражеские передатчики. Их устанавливают для того, чтобы на них ориентировались ракетные удары и диверсионные группы.
В Центре рассказали, что надо делать, если увидели подозрительные приборы поблизости. Также в ведомстве показали, как точно выглядят передатчики российских оккупантов.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
По данным Центра, по таким датчикам калибруются и ориентируются вражеские силы. Передатчики нужно немедленно уничтожать.
Как выглядят передатчики российских оккупантов / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Как выглядят передатчики российских оккупантов / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Как выглядят передатчики российских оккупантов / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Полный текст сообщения:
ВНИМАНИЕ
При обнаружении – немедленное уничтожение. Это передатчики!
Аппаратура наземного позиционирования на местности без привязки GPS!
По ним наводятся ракетные удары и ориентируются диверсионные группы.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.