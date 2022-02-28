Их надо уничтожать немедленно: как выглядят передатчики оккупанта – фото

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности показал, как выглядят вражеские передатчики. Их устанавливают для того, чтобы на них ориентировались ракетные удары и диверсионные группы.

В Центре рассказали, что надо делать, если увидели подозрительные приборы поблизости. Также в ведомстве показали, как точно выглядят передатчики российских оккупантов.

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По данным Центра, по таким датчикам калибруются и ориентируются вражеские силы. Передатчики нужно немедленно уничтожать.

Как выглядят передатчики российских оккупантов / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Как выглядят передатчики российских оккупантов / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Как выглядят передатчики российских оккупантов / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Полный текст сообщения:

ВНИМАНИЕ

При обнаружении – немедленное уничтожение. Это передатчики!

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По ним наводятся ракетные удары и ориентируются диверсионные группы.

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