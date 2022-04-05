Президент констатировал журналистам, что, к сожалению, мы потеряли несколько из них. Их пытали и убили.

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Люди-флаги

После войны мы будем на уровне регионов рассказывать, как действовали эти чиновники, как обманывали врага. Несколько раз этих людей вывозили, затем привозили, чтобы они появлялись на площади как символ.

Важно, что эти люди были такими флагами. Даже в тех городах, где снимали украинские флаги, появлялись такие люди-флаги,

– добавил президент.

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