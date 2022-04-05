Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО. Украина выдвинула требование, что если наша страна не будет членом Альянса, то должна иметь гарантии безопасности, которые бы уберегли нашу страну от будущих атак со стороны России.

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Гарантами такой безопасности должны выступить мощные западные страны.

Есть много друзей, желающих присоединиться. Но это второй этап. Первый этап – круг этих гарантеров, насколько они мощные и что они готовы гарантировать нам. Обсуждение – что. Потому что все эти разные страны готовы гарантировать разное. Пока мы не получили конкретный список тех гарантий, список тех стран, которые готовы 100% включиться за нас,

– заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Он также рассказал, что именно требует Украина у таких гарантеров.

"Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам это не нужно. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, которые в течение 24 часов готовы предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика. И чтобы эти санкции были заранее глубоко разработаны, чтобы они были выписаны. И в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны Российской Федерации, круг этих государств соединился и в течение суток, двух – трех дней ввели все сразу. Заблокировали. Просто под колбу загнали такое государство", – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, пока украинская сторона не провела встречу с советниками этих стран. Но в ближайшее время это может произойти.