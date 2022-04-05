Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО. Натомість Україна висунула вимогу, що якщо наша країна не буде членом Альянсу, то повинна мати гарантії безпеки, які б вберегли нашу країну від майбутніх атак зі сторони Росії.

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Гарантами такої безпеки мали б виступити потужні західні країни.

Є багато друзів, які хочуть доучитися. Але це другий етап. Перший етап – коло цих гарантерів, наскільки вони потужні та що вони готові гарантувати нам. Обговорення – що. Бо всі ці різні країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантій, перелік тих країн, які готові 100% включитися за нас,

– заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він також розповів, що саме вимага Україна в таких гарантерів.

"Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, за домовленістю включитися і воювати за Україну. Нам це не потрібно. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які протягом 24 годин готові надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика. І щоб ці санкції заздалегідь були глибоко розроблені, щоб вони були виписані. І в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав з'єдналося і впродовж доби, двох – трьох днів ввели все одразу. Заблокували. Просто під колбу загнали таку державу", – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, поки українська сторона не провела зустрічі з радниками цих країн. Але найближчим часом це може відбутися.