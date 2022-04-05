Президент констатував журналістам, що, на жаль, ми втратили кількох з них. Їх катували та вбили.

Читайте також Поки ми не отримали перелік країн, які 100% готові вступитися за нас, – Зеленський

Люди-прапори

Після війни ми на рівні регіонів розказуватимемо, як діяли ці чиновники, як обманювали ворога. Декілька разів цих людей вивозили, потім привозили, аби вони з'являлись на площі як символ.

Важливо, що ці люди були такими прапорами. Навіть в тих містах, де знімали українські прапори, з'являлись так люди-прапори,

– додав президент.

Може зацікавити – Нічне звернення Зеленського за 4 квітня: