Их сама жизнь закроет, – Данилов о возможном запрете Московского патриархата

Секретарь СНБО объяснил, что после такой войны иметь какое-либо отношение к Московии – это вообще нонсенс.

Кстати Эпифаний призвал все общины УПЦ Московского патриархата перейти в ПЦУ

Данилов добавил, что все это было нам насаждено в свое время.

И мы понимаем, почему орет Путин – потому что он понимает, что без Киева, без Печерской лавры, без Софии, империи нет. Что там у них? Болота,

– сказал политик.

Запретят ли УПЦ МП

В Верховную Раду был внесен законопроект, который может полностью запретить деятельность русской православной церкви.

Он предусматривает, что вся церковная собственность управления РПЦ в Украине в течение 48 часов со дня принятия этого закона должна инвентаризироваться и национализироваться.

Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней.

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