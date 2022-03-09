Их уничтожит наша земля, – Арестович не дает оккупантам ни единого шанса

Армия российских оккупантов бьется в агонии. Десятки тысяч убитых и раненых, безумные потери техники и провал на всех направлениях – все это заставляет их искать хоть какой-то выход, чтобы спасти свою жизнь.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович уверен, что армия оккупанта уже бьется в агонии. Да, сражения продолжатся, но не существует сценария, при котором бы они преуспели.

Кстати Америка запрещает импорт нефти из России, – вечернее обращение Зеленского

"Их уничтожит наша земля"

По мнению Арестовича, оккупанты не понимают, какую землю хотели захватить, а вскоре им придется осознать свою ошибку.

Их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска. Их закрутили вихрями, запутали, заманили и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вурдалаки, наши Пацюки и характерники, вороны и призраки, – написал Арестович.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!