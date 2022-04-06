"Их жестоко расстреляли": мэр Бучи рассказал эпизоды, случившиеся у него на глазах

Город Буча на днях освободили от российских оккупантов. Его глава рассказал, что собственными глазами видел, как наемники убивают мирное население города.

Об этом он рассказал в программе "Мир сегодня вечером". Анатолий Федчук отметил, что стал свидетелем нескольких эпизодов, когда российские наемники расстреливали гражданских в городе.

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Оккупанты застрелили несколько сотен жителей Бучи

Мэр города подчеркнул, что во время оккупации города было застрелено около 320 жителей Бучи. Также он отметил, что лично видел несколько эпизодов, когда наемники уничтожают мирное население.

Я видел несколько эпизодов. Три гражданских автомобиля пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их жестоко расстреляли. Была беременная женщина, муж которой кричал, прося не стрелять в нее, но ее просто зверски расстреляли,

– отметил он.

Глава Бучи добавил, что российские наемники охотились на местных политиков во время оккупации.

Также он призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Бучу, чтобы увидеть тела погибших людей. Мэр города предложил ему "посмотреть в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, оставшимся сиротами". Заметим, что Сергей Лавров всячески откидает обвинения в военных преступлениях России.

Как выглядит Буча после освобождения от российских оккупантов – смотрите видео: