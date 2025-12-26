На поле боя, в школах и в Дие: как ИИ будет работать для Украины в 2026 – прогнозы и итоги Минцифры

2025 год показал, что искусственный интеллект в Украине перестал быть абстрактной технологией будущего и стал инструментом ежедневной работы – в образовании, госуправлении и даже на поле боя. Но за каждым ИИ-решением стоит непростой выбор: что автоматизировать, как не потерять доверие и где провести грань между эффективностью и ответственностью. Именно об этом – разговор с людьми, которые непосредственно формируют эту политику и практику. Александр Павленко, соруководитель Мрии, говорит об ИИ с точки зрения школы и учителя – не как о модном апдейте, а как способе снять хроническую перегрузку с педагогов и освободить время для работы с детьми. Речь идет о конкретных инструментах, реальных пилотах и заметных изменениях в повседневной подготовке к урокам, которые уже происходят внутри образовательной экосистемы. На уровне государства фокус шире. Даниил Цьвок, руководитель WINWIN AI Center of Excellence, очерчивает, как ИИ постепенно становится инфраструктурой – для сервисов Дии, анализа законодательства, евроинтеграции и оборонных решений. Впрочем, скорость и масштаб неизбежно поднимают вопрос правил игры. Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции, объясняет, как государство готовит регуляторную рамку для ИИ: от синхронизации с европейским AI Act до защиты персональных данных и прав человека. В материале 24 Канала читайте о трех взглядах, которые вместе складываются в целостную картину того, каким ИИ становится для Украины уже сегодня и каким он может быть завтра.

ИИ в Мрие: алгоритмы для образования

Как происходила имплементация ИИ в Мрию и какие первые результаты?

Александр Павленко, соруководитель Мрии: В Мрие начали внедрять искусственный интеллект с простого вопроса – где именно он может дать реальную пользу. Для этого команда провела исследование и поговорила с учителями. Они показали очевидную, но системную проблему: наибольшую нагрузку испытывают не во время уроков, а на этапе подготовки.

После занятий педагогов ждет фактически второй рабочий день – поиск материалов, создание презентаций, формирование заданий и тестов. Это отнимает много времени, усилий и часто снижает мотивацию.



Именно поэтому первым фокусом использования ИИ в Мрие стало уменьшение рутинной нагрузки и упрощение подготовки к урокам. Команда выбрала подход быстрых пилотов: создавать базовые версии инструментов, тестировать их в реальных школах, собирать обратную связь и быстро совершенствовать решения.

Первым таким инструментом стал генератор тестов на базе ИИ, который сейчас проходит пилотирование в школах. Он автоматически создает уникальные задания с учетом темы урока, учебных материалов, методических рекомендаций МОН, а также индивидуальных наработок учителей. Тесты можно создавать, проводить и проверять непосредственно в Мрие.

Чтобы обеспечить корректность и надежность, команда собрала и структурировала более 1300 школьных учебников – это более 300 тысяч страниц по 30 дисциплинам. Во время пилота учителя уже сгенерировали более 2000 заданий, и большинство из них не требовали существенных правок. Система продолжает совершенствоваться, поэтому чем активнее ею пользуются, тем точнее и удобнее она становится.

Вскоре этот функционал станет доступным широкому кругу пользователей. Далее команда Мрии планирует расширять ИИ-инструменты для педагогов: сейчас работает над автоматическим формированием расписания и инструментами для планирования занятий, в частности для дошкольного образования. Цель простая – чтобы подготовка занимала меньше времени, а больше внимания оставалось детям.

В то же время Мрия использует искусственный интеллект не только для создания учебных материалов. Внутри экосистемы работают ИИ-инструменты, которые отвечают за стабильность и безопасность сервиса. Например, система автоматически проверяет информацию о кружках и секциях, чтобы в приложении был только корректный контент.



Также в МрияID используются инструменты распознавания лиц и проверки аватаров – они работают непосредственно в инфраструктуре Мрии, без передачи персональных данных сторонним сервисам.

В более долгой перспективе ИИ в Мрие будет помогать строить индивидуальные образовательные траектории: подсказывать полезный контент, кружки и занятия в соответствии с интересами и потребностями каждого ребенка. Со временем Мрия объединит эти рекомендации в индивидуальные образовательные траектории, чтобы помочь каждому и каждой реализовать свой потенциал.

ИИ и Минцифры: большие планы на 2026 год

Какие планы Минцифры по внедрению ИИ в госсекторе на 2026 год и в целом развития направления ИИ? Какие проекты центр WINWIN запустит в 2026 году – тестировании, запуске новых ИИ-проектов и масштабировании имеющихся?

Даниил Цьвок, руководитель WINWIN AI Center of Excellence: Только в феврале Минцифры запустила WINWIN AI Center of Excellence. Цель неизменна – эффективно улучшить работу государства через искусственный интеллект.

За год мы сделали революционный скачок с точки зрения динамики: Украина поднялась на 14 ступенек в мировом рейтинге по искусственному интеллекту от Oxford Insights, сейчас мы на 40 месте из 195 стран. На следующий год планы еще более амбициозные.

В этом году мы запустили ИИ-продукты, которые помогли решить реальные проблемы в работе государства. В частности в общении с гражданами в команде поддержки Дии, анализе нормативно-правовых актов и найме людей в команду Минцифры.

В следующем году мы будем масштабировать эти продукты – от отдельных решений до целостной экосистемы. Прежде всего это касается Дии. Мы уже запустили ИИ-помощника Дия.AI на портале. В 2026 году ИИ-ассистент появится в приложении. Как и на портале, украинцы смогут получать услуги прямо в чате. Планируем также добавить голосовой функционал в Дия.AI, чтобы вы могли общаться с государством голосом. Здесь работаем с мировым лидером по голосовому ИИ ElevenLabs.



В 2026 году запустим национальную большую языковую модель (LLM), которую разрабатываем вместе с Киевстаром. С появлением LLM сможем разрабатывать еще больше качественных ИИ-продуктов для государства и безопасно интегрировать ИИ для обороны. Также она будет доступна бизнесу, науке, образованию и другим.

У нас появится первая государственная инфраструктура для ИИ AI Factory. Она будет работать на базе мощных технологий от NVIDIA, мирового лидера в сфере инфраструктуры для ИИ. AI Factory будет включать оборудование для тренировки моделей и хранения данных, а также программное обеспечение для безопасной работы ИИ-систем.

В этом году мы представили драфт Стратегии развития искусственного интеллекта Украины до 2030 года. Это практический план, как с помощью ИИ улучшить государственное управление, образование, оборону, медицину и другие сферы жизни в Украине. ИИ-стратегия поможет выстроить понятный и четкий путь к нашей миссии – войти в топ-3 стран мира по уровню развития и внедрения ИИ до 2030 года.

В этом году мы нашли, как с помощью ИИ анализировать нормативно-правовые документы не неделями, как это было раньше, а за 72 часа, что ускорило процесс проверки и анализа документов на соответствие государственным цифровым стандартам. В следующем году масштабируем этот опыт для ускорения евроинтеграции Украины. Запустим ИИ-инструмент для перевода и анализа законодательства, который поможет автоматизировать внедрение около 30 тысяч актов европейского права.

Также рассматриваем интеграцию ИИ в систему судопроизводства, что увеличит производительность работы сотрудников и предоставит гражданам ряд полезных инструментов.

На 2026 год мы сосредоточены на развитии ИИ-комьюнити в Украине. В этом году привлекли уже более 10 тысяч украинцев к использованию и созданию ИИ-продуктов на наших образовательных событиях. В частности, провели первый государственный хакатон Diia.AIContest вместе с EPAM Ukraine, к которому присоединились 270 участников со всей страны, которые работали над новыми AI-решениями для экосистемы Дии. За три недели команды прошли шесть воркшопов от экспертов ЕРАМ Ukraine и Amazon Web Services, а также Q&A сессии с командой Дии. Облачную инфраструктуру хакатона обеспечила компания Amazon Web Services, предоставив необходимые инструменты и среду для работы над прототипами.

Что такое ИИ-помощник команды поддержки Дии и как он работает?

Мы запустили ИИ-консультанта для команды поддержки в Дии, который мгновенно подключается при обращении пользователя. ИИ-консультант отвечает, опираясь на предыдущий контекст и умеет распознавать продукты в одном диалоге. Например, если вы сначала спрашивали про ID-карту, а потом перерегистрацию авто в одном диалоге, ИИ их отличит и поможет решить вопрос. В ответах модель использует только внутренние бизнес-процессы со знаниями продуктов и tone of voice "Дии".

Если случай сложный и ИИ не распознал вопрос – уточняет. Если не понял – привлекает оператора. Параллельно команда ИИ-тренеров дообучает ИИ-консультанта. Как он работает: переходите в чат, выбираете категорию вопросов, пишете вопрос и получаете ответ. Скорость ответа – до 5 секунд, закрывает более 90% обращений по более 165 продуктам и сервисам в приложении и на портале Дия. Дал правильные ответы в 1 миллионе диалогов с пользователями без участия оператора.

ИИ и оборонка

Как используют ИИ в оборонных технологиях?

Даниил Цьвок: Сегодня ИИ – одно из главных направлений в разработках для фронта. Речь идет о дронах с машинным зрением, которые самостоятельно наводятся на цели, системах, которые обходят РЭБ, и даже о первых роях дронов, которые действуют как единый организм. Внедрение ИИ с его возможностями анализа данных, распознавания образов и автономного принятия решений открывает для нас новые грани в военных возможностях.

Это не просто вспомогательный инструмент, а технология, которая трансформирует современное поле боя, обеспечивая асимметричное преимущество над врагом.

Сейчас в Украине действует более 200 компаний, которые разрабатывают и изготавливают дроны с элементами машинного зрения. Уже созданы высокоточные украинские аналоги "Ланцетов", которые благодаря ИИ способны в автоматическом режиме обнаруживать вражескую технику, сопровождать ее и наносить удар без участия оператора. Дроны с ИИ могут работать даже в режиме потери связи или глушения сигнала – искусственный интеллект позволяет им удерживать фиксацию цели и завершить миссию самостоятельно. Это особенно важно в условиях интенсивного действия РЭБ, где традиционные системы теряют эффективность.

Еще одно преимущество, которое искусственный интеллект дает сфере БПЛА, – возможность объединять дроны в рои для выполнения общей миссии. Рой дронов должен коммуницировать между собой и двигаться независимо друг от друга, понимая, где он находится в пространстве и по отношению к другим дронам. Все это сложные технологические решения. Некоторые из этих технологий еще тестируются, а некоторые уже эффективно работают на фронте.

Технологии искусственного интеллекта автоматизируют обработку фото- и видеоданных, обеспечивают обнаружение изменений и распознавание объектов. То, что вручную занимает от нескольких часов до нескольких суток, ИИ выполняет за считанные минуты. Потенциал искусственного интеллекта действительно огромен в оборонной отрасли, поскольку он может не только повысить эффективность наших военных операций, но и полностью изменить весь баланс сил на поле боя.

Какое будущее у ИИ в 2026 году?

Чем будет ИИ для Украины в 2026 году – трендом или "пузырем"?

Даниил Цьвок: Для Украины ИИ в 2026 году – это не "пузырь", а устойчивый тренд, который уже сегодня имеет практическое измерение и облегчает жизнь украинцев, экономит человеческий ресурс в рутинной работе и освобождает время для решения более важных вопросов.

Например, мы запустили Дия.AI – и он уже упрощает взаимодействие граждан с государственными услугами: помогает найти нужный сервис, сформировать обращение и получить услугу прямо в чате. Ассистентом уже воспользовалось более 150 тысяч граждан, выдано более 5000 справок о доходах.

ИИ также используется для автоматизации внутренних процессов в Минцифры – ИИ-инструменты для рекрутинга и онбординга сокращают более 44% рутинных операций, а онбординг теперь происходит с участием 3D-аватара с ИИ и Slack-бота, который мгновенно отвечает на вопросы новичков.

Для команды поддержки в Дие мы запустили ИИ-консультанта в чатботах, который помогает пользователям получать услуги в приложении и на портале. Скорость ответа – до 5 секунд, закрывает более 90% обращений по 165+ продуктам и сервисам в приложении и на портале Дия. Он уже дал правильный ответ в 1 миллионе диалогов с пользователями без участия оператора.

В образовании – ИИ помогает создавать персонализированные учебные планы, а в обороне используется для анализа данных, выявления врага и эвакуации раненых с поля боя.

Текущий год показал, что ИИ становится зрелым и необходимым трендом, а автоматизация – обязательным условием оптимизации процессов и улучшения клиентского опыта. В следующем году мы будем наблюдать все больше кейсов с конкретными показателями эффективности.

Об этичности ИИ

Как планируется гарантировать этичность, прозрачность и защиту персональных данных при обучении и эксплуатации моделей ИИ?

Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции: Сейчас Минцифры работает над регулированием искусственного интеллекта. До конца следующего года планируем разработать соответствующий закон. В этом году сделать значительный прогресс в подготовке компаний к будущему законодательству, синхронизированному с европейским АІ Act.

В частности, заработало саморегулирование искусственного интеллекта – 14 топовых компаний с миллионами клиентов и пользователей, таких как Grammarly, MacPaw, SoftServe, Uklon, образовали саморегулируемую организацию и придерживаются принципов безопасного использования ИИ в разработке продуктов.

Читайте также Бизнеса не существует без ИИ: как крупные украинские компании внедряют ИИ и почему это нужно

Также Минцифры представило новые рекомендации, которые объясняют как эффективно и одновременно безопасно работать с искусственным интеллектом: в этом году выпустили советы для разработчиков, высших учебных заведений, государственных служащих, сферы управления персоналом и юристов. Всего их уже 10 документов, их можно найти на нашем сайте по искусственному интеллекту.

Мы активно интегрируем международные принципы работы с ИИ. В этом году Украина подписала первый в мире международный договор в сфере искусственного интеллекта – Конвенцию об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права от Совета Европы. Главный фокус – учесть и устранить риски, которые несет ИИ для людей и государства, при использовании ИИ во всех сферах, от государства до бизнесов.

Мы подходим к подготовке бизнеса к регулированию ИИ максимально практично – объясняем компаниям юридические и ценностные принципы европейского законодательства. Для этого проводим воркшопы, в частности при поддержке Совета Европы, которые помогают бизнесу адаптироваться к европейскому законодательству и оценить влияние ИИ на права человека, демократию и верховенство права.

В то же время мы как государство ставим безопасность в главный приоритет при разработке наших продуктов. WINWIN AI Center of Excellence как разработчик ИИ-продуктов Минцифры сразу разрабатывает продукты исходя из принципов безопасности. Это касается всех наших проектов, особенно национального масштаба. Например, ИИ-ассистент Дия.AI построена так, что она не имеет доступа к вашим персональным данным, потому что система шифрует и анонимизирует всю чувствительную информацию при обработке ваших запросов моделью. Персональные данные граждан для ИИ-ассистента – как посылка: ассистент видит, что есть посылка и адрес доставки, но не заглядывает внутрь. Команда Дии будет передавать этот опыт другим государственным органам, распространяя стандарты безопасного использования искусственного интеллекта в публичном секторе.

Также безопасность является главным фокусом в разработке национальной языковой модели. Мы создали этико-правовое направление в рабочей группе. Эти эксперты будут следить за соблюдением прав человека, защитой персональных данных и интеллектуальной собственности, соответствием модели европейским правовым нормам и стандартам, внедрением принципов ответственного использования ИИ.