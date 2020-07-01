В июне доходы госбюджета превысили план: причины
Доходы госбюджета в июне 2020 года составили свыше 131 миллиарда гривен, а это на 10,9% больше планового показателя. Если же сравнивать эту сумму с доходами за аналогичный период в 2019 году, то она больше на 63,7%.
Перевыполнить план удалось благодаря начислениям "Приватбанка" и НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Общая сумма переводов "Приватбанка" и "Нафтогаза" составила более 64 миллиарда гривен. Чем и обеспечили рекордно высокие остатки средств на Едином казначейском счете к началу июля – 75,7 миллиарда гривен.
Выполнение плана госбюджета в 2020
За первое полугодие 2020 года госбюджет получил 519,45 миллиарда гривен, что на 6,2% меньше плана. В то же время этот показатель на 2,5% больше прошлогоднего.
Больше запланированного принесла госбюджету в июне таможня – 21,65 миллиарда гривен. А это на 0,1% больше плана, но на 7,7% меньше показателя за июнь 2019 года.
И эта новость могла бы быть действительно радостной, если бы при этом таможня не собрала на 1,8 миллиарда гривен меньше поступлений, чем в июне 2019 года. Это означает, что выполнение плана таможни стало возможно вследствие уменьшения плана, даже в сравнении с предыдущим годом,
– заявили аналитики.
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Госбюджет-2020: главное
- Государственный бюджет Украины по итогам января – апреля 2020 года выполнен на 86,1%. Дефицит составил 23,5 миллиарда гривен. Между тем возмещение НДС составило 12 миллиардов гривен.
- На конец 2019 дефицит бюджета составил свыше 71 миллиарда гривен. За первый квартал 2020 добавились еще 32,73 миллиарда.
- При этом государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 года составили 108 миллиардов гривен, или 84,1% от запланированных на этот период.