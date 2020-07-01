У червні доходи держбюджету перевищили план: причини
Доходи держбюджету у червні 2020 року склали понад 131 мільярд гривень, а це – на 10,9% більше планового показника. Якщо ж порівнювати цю суму з доходами за аналогічний період у 2019 році, то вона більша на 63,7%.
Перевиконати план вдалося завдяки нарахуванням "Приватбанку" та НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Загальна сума переказів "Приватбанку" та "Нафтогазу" склала понад 64 мільярди гривень. Чим і забезпечили рекордно високі залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку до початку липня – 75,7 мільярда гривень.
Виконання плану держбюджету у 2020
За перше півріччя 2020 року держбюджет отримав 519,45 мільярда гривень, що на 6,2% менше плану. Водночас цей показник на 2,5% більше за торішній.
Більше запланованого принесла держбюджету у червні митниця – 21,65 мільярда гривень. А це – на 0,1% більше плану, але на 7,7% менше показника за червень 2019 року.
І ця новина могла б бути й справді радісною, якби при цьому, митниця не зібрала на 1,8 мільярда гривень менше надходжень, аніж в червні 2019 року. Це означає, що виконання плану митниці стало можливим внаслідок зменшення плану, навіть у порівнянні з попереднім роком,
– заявили аналітики.
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Держбюджет-2020: головне
- Державний бюджет України за підсумками січня – квітня 2020 року виконано на 86,1%. Дефіцит склав 23,5 мільярда гривень. Одночасно відшкодування ПДВ становило 12 мільярдів гривень.
- На кінець 2019 дефіцит бюджету становив понад 71 мільярд гривень. За перший квартал 2020 додалися ще 32,73 мільярда.
- При цьому державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 мільярдів гривень, або 84,1% від запланованих на цей період.