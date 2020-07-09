IKEA готовит открытие первого магазина в Украине: где и когда
Шведский мебельный гигант IKEA уже в третий раз пытается открыть свой магазин в Украине. На этот раз они готовят помещение в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.
Об этом изданию НВ сообщили директор сети магазинов и два директора торговых центров. Как известно, открытие планируется на октябрь-ноябрь 2020 года.
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По словам директора сети магазинов, площадь будущего помещения IKEA будет занимать 5 тысяч квадратных метров торгового центра. Однако пресс-служба IKEA эту информацию комментировать отказывается.
IКЕА в Украине: что известно
- Появления мебельного гиганта Украина ждет еще с 2017 года. Тогда компания объявила о намерениях выйти на украинский рынок.
- 14 мая IKEA запустила заказ товаров в Украине через интернет-магазин.
- Однако открытие физического магазина постоянно переносилось. Сначала сообщалось, что он появится в Киеве на территории торгово-развлекательного комплекса Ocean Mall. Датой открытия нового ТРЦ называли 1 сентября 2019 года.
- Позже стало известно, что открытие первой в Украине IKEA откладывается на неопределенный срок и также меняются условия выхода шведского мебельного гиганта на украинский рынок.