Шведский мебельный гигант IKEA уже в третий раз пытается открыть свой магазин в Украине. На этот раз они готовят помещение в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом изданию НВ сообщили директор сети магазинов и два директора торговых центров. Как известно, открытие планируется на октябрь-ноябрь 2020 года.

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По словам директора сети магазинов, площадь будущего помещения IKEA будет занимать 5 тысяч квадратных метров торгового центра. Однако пресс-служба IKEA эту информацию комментировать отказывается.

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