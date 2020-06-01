IKEA увеличит ассортимент товаров в Украине: подробности
Шведская компания IKEA хочет постепенно увеличить для Украины количество товаров – до 6 тысяч единиц. IKEA лишь 14 мая официально заявила о выходе на украинский рынок, поэтому объем решений и аксессуаров для дома в Украине планируют увеличить в 1,5 раза.
Дело в том, что IKEA начала свою работу в Украине с 3600 артикулов, а увеличить ассортимент планируют до 6 000 наименований. Так представители шведской компании ответили на запрос Укринформа.
Это интересно IKEA в Украине: 10 фактов о шведском мебельном гиганте
Мы начинаем с 3600 артикулов, охватывающих все серии и стиле нашего ассортимента. Но планируем постепенно увеличивать количество имеющихся решений и аксессуаров для дома, и в конце концов достичь около 6000 наименований,
– отметили в IKEA.
Когда возобновится прием заказов в IKEA
В компании пока не назвали дату, когда планируют возобновить прием заказов, который был остановлен из-за большого количества заявок.
"Интерес к нашей продукции на украинском рынке значительно превзошел ожидания, а количество заказов в день в несколько раз превысили прогнозы, поэтому за первые дни старта продаж, у нас закончились слоты для доставки и для пунктов выдачи заказов", – пояснили ситуацию в IKEA.
Там также заверили, что делают все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее. Как только это станет возможным, пользователям сразу об этом сообщат.
Что известно о выходе IKEA на украинский рынок?14 мая компания официально объявила о выходе на украинский рынок. Однако уже 26 мая приостановила прием новых заказов из-за большого количества заявок.
Сейчас компания осуществляет заказ товаров в Украине через интернет-магазин. Однако уже вскоре магазин откроют в одном из киевских ТРЦ. Соответствующий договор аренды уже подписали с Blockbuster Mall.
Что известно об IKEA: коротко
- Это один из самых популярных в мире производителей быстро-сборной мебели.
- Штаб-квартира компании расположена в Нидерландах. С 2008 года она является крупнейшим в мире продавцом мебели.
- Название компании – это аббревиатура, состоящая из инициалов Ингвара Кампрада (имя основателя), Ельмтарида (ферма, где он вырос), а также Агунарди (его родной город в Сьоленде, Швеция, именно в этой стране основана корпорация).