Шведская компания IKEA хочет постепенно увеличить для Украины количество товаров – до 6 тысяч единиц. IKEA лишь 14 мая официально заявила о выходе на украинский рынок, поэтому объем решений и аксессуаров для дома в Украине планируют увеличить в 1,5 раза.

Дело в том, что IKEA начала свою работу в Украине с 3600 артикулов, а увеличить ассортимент планируют до 6 000 наименований. Так представители шведской компании ответили на запрос Укринформа.

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Мы начинаем с 3600 артикулов, охватывающих все серии и стиле нашего ассортимента. Но планируем постепенно увеличивать количество имеющихся решений и аксессуаров для дома, и в конце концов достичь около 6000 наименований,

– отметили в IKEA.

Когда возобновится прием заказов в IKEA

В компании пока не назвали дату, когда планируют возобновить прием заказов, который был остановлен из-за большого количества заявок.

"Интерес к нашей продукции на украинском рынке значительно превзошел ожидания, а количество заказов в день в несколько раз превысили прогнозы, поэтому за первые дни старта продаж, у нас закончились слоты для доставки и для пунктов выдачи заказов", – пояснили ситуацию в IKEA.

Там также заверили, что делают все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее. Как только это станет возможным, пользователям сразу об этом сообщат.

Что известно о выходе IKEA на украинский рынок?14 мая компания официально объявила о выходе на украинский рынок. Однако уже 26 мая приостановила прием новых заказов из-за большого количества заявок.



Сейчас компания осуществляет заказ товаров в Украине через интернет-магазин. Однако уже вскоре магазин откроют в одном из киевских ТРЦ. Соответствующий договор аренды уже подписали с Blockbuster Mall.

Что известно об IKEA: коротко