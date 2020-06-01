Шведська компанія IKEA хоче поступово збільшити для України кількість товарів – до 6 тисяч одиниць. IKEA лише 14 травня офіційно заявила про захід на український ринок, відтак обсяг рішень та аксесуарів для дому в Україні планують збільшити у 1,5 рази.

Річ у тім, що свою роботу IKEA розпочала свою роботу в Україні з 3600 артикулів, а збільшити асортимент планують до 6 000 найменувань. Так представники шведської компанії відповіли на запит Укрінформу.

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Ми починаємо з 3600 артикулів, що охоплюють усі серії та стилі нашого асортименту. Але плануємо поступово збільшувати кількість наявних рішень та аксесуарів для дому, і зрештою досягти близько 6000 найменувань,

– наголосили в IKEA.

Коли відновиться прийом замовлень в IKEA

У компанії поки не назвали дату, коли планують поновити прийом замовлень, який був зупинений через велику кількість заявок.

"Зацікавлення нашою продукцією на українському ринку значно перевершили сподівання, а кількість замовлень на день у кілька разів перевищили прогнози, тому за перші дні старту продаж, у нас закінчились слоти для доставки та для пунктів видачі замовлень", – пояснили ситуацію в IKEA.

Там також запевнили, що роблять все можливе, щоб відновити діяльність сайту якомога швидше. Як тільки це стане можливим, користувачам відразу про це повідомлять.

Що відомо про вихід IKEA на український ринок? 14 травня компанія офіційно оголосила про вихід на український ринок. Проте вже 26 травня призупинила прийом нових замовлень через велику кількість заявок.



Наразі компанія здійснює замовлення товарів в Україні через інтернет-магазин. Проте вже незабаром магазин відкриють в одному з київських ТРЦ. Відповідний договір оренди вже підписали з Blockbuster Mall.

Що відомо про IKEA: коротко