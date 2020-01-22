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      IKEA выявила в своих чашках опасное вещество: фото

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      IKEA выявила в своих дорожных чашках токсичное вещество / press.lv

      Шведская компания IKEA заявила, что дорожные чашки Troligtvis являются токсичными и могут угрожать жизни и здоровью пользователей.

      Компания попросила всех клиентов, которые приобрели дорожные чашки с надписью "Сделано в Индии", прекратить ее использование.

      К слову: IKEA заплатит 46 миллионов долларов за гибель ребенка от падения комода

      Результаты теста показали, что в посуде превышен уровень дибутилфталата. Он опасен для здоровья и может привести к нарушениям в иммунной системе.

      IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная чашка Troligtvis с надписью Made in India, незамедлительно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата,
      – заявили представители компании.

      Известно, что чашки Troligtvis были в продаже с октября 2019 года до января 2020 года.

      горнята ікеа токсичніДорожные чашка Troligtvis, которые необходимо вернуть в IKEA

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      Теги: Новости Украины IKEA
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