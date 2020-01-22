IKEA выявила в своих чашках опасное вещество: фото

Шведская компания IKEA заявила, что дорожные чашки Troligtvis являются токсичными и могут угрожать жизни и здоровью пользователей.

Компания попросила всех клиентов, которые приобрели дорожные чашки с надписью "Сделано в Индии", прекратить ее использование.

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Результаты теста показали, что в посуде превышен уровень дибутилфталата. Он опасен для здоровья и может привести к нарушениям в иммунной системе.

IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная чашка Troligtvis с надписью Made in India, незамедлительно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата,

– заявили представители компании.

Известно, что чашки Troligtvis были в продаже с октября 2019 года до января 2020 года.

Дорожные чашка Troligtvis, которые необходимо вернуть в IKEA