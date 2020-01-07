IKEA заплатит 46 миллионов долларов за гибель ребенка от падения комода

Шведский концерн IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть 2-летнего Джозефа Дудека в 2017 году в Калифорнии. Малыш погиб от падения 32-килограммового комода. После двухлетней судебной тяжбы родители погибшего ребенка и IKEA достигли соглашения о компенсации.

Ребенок умер от травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма. Семья обратилась в суд, обвинив производителя в том, что он знал о рисках переворачивания своей мебели, но не предупредил потребителей, что прикреплять комод к стене обязательно, сообщает DW.

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Сумма, которую IKEA согласилась выплатить, составляет 46 миллионов долларов. Она стала известна американской прессе, но в официальном заявлении компании сумма не называется.

Двухлетний Джозеф Дудек, погибший от падения комада IKEA / Фото gotechdaily.com

Соглашение обязывает IKEA также приложить больше усилий для информирования потребителей о рисках переворачивания мебели. Компания также должна отозвать все проданные в США комоды серии Malm, о которых было объявлено на странице американского подразделения компании еще в 2016 году.

По данным самой компании, по состоянию на лето 2016 года только в США было продано более 17 миллионов комодов MALM. IKEA сообщает о 186 известных ей случаях переворачивания этих комодов, включая 91 инцидент, когда пострадали дети. В 8 случаях это привело к смерти.

Отзыв комодов серии Malm действует только на рынке США. В других странах эти предметы мебели в дальнейшем продаются.

Семья погибшего Джозефа Дудека решила пожертвовать 1 миллион долларов из общей суммы организации, которая добивается более сурового тестирования предметов мебели.