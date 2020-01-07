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      IKEA заплатить 46 мільйонів доларів за загибель малюка від падіння комода

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      IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам загиблого від падіння комода малюка / rbc.ru

      Шведський концерн IKEA заплатить 46 мільйонів доларів за смерть 2-річного Джозефа Дудека в 2017 році в Каліфорнії. Малюк загинув від падіння 32-кілограмового комода. Після дворічної судової тяганини батьки загиблої дитини та IKEA досягли угоди про компенсацію.

      Дитина померла від травм, отриманих від падіння комода Malm вагою 32 кілограми. Сім'я звернулася до суду, звинувативши виробника в тому, що він знав про ризики перекидання своїх меблів, але не попередив споживачів, що прикріплювати комод до стіни обов'язково, повідомляє DW.

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      Сума, яку IKEA погодилась виплатити, становить 46 мільйонів доларів. Вона стала відома американській пресі, але в офіційній заяві компанії сума не називається.

      IKEA комод Malm впав на Джозефа Дудека і вбив його
      Дворічний Джозеф Дудек, який загинув від падіння комада IKEA / Фото gotechdaily.com

      Угода зобов'язує IKEA також докласти більше зусиль для інформування споживачів про ризики перекидання меблів. Компанія також повинна відкликати всі продані у США комоди серії Malm, про які було оголошено на сторінці американського підрозділу компанії ще в 2016 році.

      За даними самої компанії, станом на літо 2016 року тільки у США було продано більш ніж 17 мільйонів комодів MALM. IKEA повідомляє про 186 відомих їй випадків перекидання цих комодів, включно з 91 інцидентом, коли постраждали діти. У 8 випадках це призвело до смерті.

      Відкликання комодів серії Malm діє тільки на ринку США. В інших країнах ці предмети меблів надалі продаються.

      Сім'я загиблого Джозефа Дудека вирішила пожертвувати 1 мільйон доларів із загальної суми організації, яка домагається суворішого тестування предметів меблів.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини США Діти і неповнолітні Жертви IKEA
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