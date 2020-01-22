IKEA виявила в своїх чашках небезпечну речовину: фото
Шведська компанія IKEA заявила, що дорожні чашки Troligtvis є токсичними і можуть загрожувати життю та здоров'ю користувачів.
Компанія попросила всіх клієнтів, які придбали дорожнє горня з надписом "Зроблено в Індії", припинити його використання.
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Результати тесту показали, що в посуді перевищений рівень дибутилфталату. Він небезпечний для здоров'я і може призвести до порушень в імунній системі.
IKEA настійно рекомендує всім клієнтам, у яких є дорожня чашка Troligtvis з надписом Made in India, негайно припинити її використання і повернути товар у будь-який магазин IKEA для здійснення повного повернення,
– заявили представники компанії.
Відомо, що чашки Troligtvis були в продажу з жовтня 2019 року до січня 2020 року.
Дорожні чашка Troligtvis, які необхідно повернути в IKEA