О гибели Дадина в сети написала объявленная в России "иностранным агентом" журналистка Ксения Ларина. Также о гибели активиста пишут российские оппозиционные ресурсы, передает 24 Канал.

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Погиб Ильдар Дадин

В сети сообщают, что на Харьковском направлении в бою с врагом погиб российский активист Ильдар Дадин. Он воевал на стороне Украины с 2023 года.

Известно, что Дадин служил в Сибирском батальоне. Он имел позывной "Ганди" – в честь известного индийского политика, который всегда вдохновлял Дадина своими ненасильственными методами борьбы.

Как сообщила Ларина, информацию о гибели активиста ей сообщил бывший вице-президент "Газпром-банка" Игорь Волобуев, который также воюет против России на стороне ВСУ. Сейчас других подтверждений гибели Дадина нет.

Напомним, что Ильдар Дадин был первым в России, кого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Его приговорили к 2,5 года колонии, но в 2017 году активист вышел на свободу. Статью, по которой его судили, в народе начали называть "дадинской".

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, активист выехал в Польшу. В 2023 году Дадин попал в Украину и вступил в Сибирский батальон, чтобы противостоять российской армии. По некоторым данным, активист впоследствии перешел служить в легион "Свобода России", однако официальных подтверждений этому нет.