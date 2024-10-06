Про загибель Дадіна у мережі написала оголошена у Росії "іноземною агенткою" журналістка Ксенія Ларіна. Також про загибель активіста пишуть російські опозиційні ресурси, передає 24 Канал.

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Загинув Ільдар Дадін

У мережі повідомляють, що на Харківському напрямку у бою з ворогом загинув російський активіст Ільдар Дадін. Він воював на боці України з 2023 року.

Відомо, що Дадін служив у Сибірському батальйоні. Він мав позивний "Ґанді" – на честь відомого індійського політика, який завжди надихав Дадіна своїми ненасильницькими методами боротьби.

Як повідомила Ларіна, інформацію про загибель активіста їй повідомив колишній віце-президент "Газпром-банку" Ігор Волобуєв, який також воює проти Росії на боці ЗСУ. Наразі інших підтверджень загибелі Дадіна немає.

Нагадаємо, що Ільдар Дадін був першим у Росії, кого засудили за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Його засудили до 2,5 років колонії, але у 2017 році активіст вийшов на волю. Статтю, за якою його судили, у народі почали називати "дадінською".

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, активіст виїхав у Польщу. У 2023 році Дадін потрапив в Україну і вступив до Сибірського батальйону, щоб протистояти російській армії. За деякими даними, активіст згодом перейшов служити у легіон "Свобода Росії", однак офіційних підтверджень цьому немає.