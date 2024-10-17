Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции в четверг после участия в заседании Евросовета, информирует 24 Канал.

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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Украинский лидер объяснил кандидату в президенты США, почему Украине нужно членство в НАТО на примере Будапештского меморандума.

Президент напомнил о Будапештском меморандуме как о неэффективном соглашении, которое не смогло обеспечить защиту Украине после ее отказа от ядерного оружия.

Кто из этих великих стран, всех ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина,

– сказал Зеленский.

В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов".

Он отметил, что страны НАТО сейчас не участвуют в войнах, поэтому Украина делает выбор в пользу НАТО, а не ядерного оружия.

"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые доводы"", – отметил Зеленский.