Про це Зеленський розповів на пресконференції у четвер після участі у засіданні Євроради, інформує 24 Канал.

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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Український лідер пояснив кандидату в президенти США, чому Україні потрібне членство в НАТО на прикладі "Будапештського меморандуму".

Президент нагадав про Будапештський меморандум як про неефективну угоду, яка не змогла забезпечити захист Україні після її відмови від ядерної зброї.

Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна,

– сказав Зеленський.

У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів".

Він зазначив, що країни НАТО зараз не беруть участі у війнах, тому Україна робить вибір на користь НАТО, а не ядерної зброї.

"Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи", – відзначив Зеленський.