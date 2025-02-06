Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ильи Евлаша в фейсбук.

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Илья Евлаш уходит с должности спикера ПС

Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым,

– написал Евлаш.

Уже экс-спикер заметил, что на должности нашел новых друзей, сделал много полезных вещей. "Здесь я влюбился в Воздушные Силы", – указал он.

"Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть – без вас все было бы не так интересно. Время двигаться дальше. Air Force навсегда в сердце", – заметил Илья. Он подчеркнул, что время двигаться дальше.

Илья Евлаш покидает пост спикера / фото Ильи Евлаша

К слову, Илья Евлаш возглавлял пресс-службу Воздушных сил с марта 2024 года. Перед ним эту должность занимал Юрий Игнат.

Илья Евлаш ранее служил старшим офицером службы связей с общественностью в командовании Сухопутных войск, руководил пресс-службой группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службой оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".