Маленький винтик больше не "за жизнь": подборка мемов об Илье Киве

В Подмосковье 6 декабря было обнаружено тело бывшего нардепа Ильи Кивы, который после начала полномасштабного вторжения скрывался в России. Сеть не обошла этот факт вниманием и сразу взорвалась мемами.

Известно, что за ликвидацией госпредателя стоит Служба безопасности Украины. Подборку лучших шуток о деятельности Ильи Кивы – смотрите в материале 24 Канала.

Смотрите также Под Москвой нашли мертвым экснардепа Киву: СБУ ликвидировали предателя

Мемы о Киве

С начала полномасштабного вторжения Илья Кива скрывался в России, откуда периодически пытался напоминать о себе. Похоже, теперь он напомнил о себе в последний раз. Госпредателя 6 декабря ликвидировала СБУ – с помощью стрелкового оружия.

Илья Кива был ликвидирован под Москвой / мем из соцсетей

Конечно, миллион и один мем касался знаменитого выражения Ильи Кивы о том, что он "маленький винтик". Теперь винтик немного устал и лег отдохнуть.

Маленькому винтику на День Николая стало плохо / мем из соцсетей

Комики в сети также напоминают прошлую жизнь Ильи Кивы. То есть, политическую силу "Оппозиционная платформа", в которую он уже никогда не вернется.

Конечно, также пользователи соцсетей начали предполагать, как выглядела встреча Ильи Кивы и представителей Службы безопасности Украины. Но в любом случае – не слишком позитивно для самого госпредателя.

Илье Киви 6 декабря передали "огненный привет" / мем из соцсетей

Также предлагаем ознакомиться с уже легендарным видео о "маленьком винтике". Именно так пытался оправдать Кива перед журналистами в день защиты диссертации.

Однако, к сожалению, пока украинцам приходится только догадываться, как отреагировал Кива на визит СБУ. Также остается ожидать новых подробностей операции СБУ на российской территорий. Этот инцидент еще раз показал, что предатели не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве.

Подборка мемов об Илье Киве до 6 декабря: смотрите в галерее

Что известно о смерти Кивы