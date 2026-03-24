Недовольные Путиным, – экс-глава МИД дал свою версию, что задумали в кремлевских элитах

Прокремлевский блогер Илья Ремесло недавно раскритиковал Владимира Путина, а впоследствии оказался в психбольнице. Вероятно, это специально подготовленная акция.

Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что таким образом кто-то хотел показать, что часть окружения Путина не довольна тем, что происходит. Однако пока неизвестно, кому именно принадлежит эта идея.

Почему это выгодно для Украины?

Владимир Огрызко предположил, что сейчас вокруг Путина разворачиваются определенные движения. Это может быть внутренняя ссора. По состоянию на сейчас неизвестно, чем она закончится.

Известно, что Илья Ремесло всегда поддерживал Путина и распространял кремлевскую пропаганду. Поэтому его сообщение с критикой российского диктатора может свидетельствовать о спланированной истории.

Моя версия, что это подготовленная история, которую дали возможность обнародовать такому сумасшедшему, полусумасшедшему или совсем не сумасшедшему Z-блогеру. Для того, чтобы показать, что часть окружения Путина не довольна тем, что происходит. Потому что никаких целей здесь увидеть невозможно,

– считает дипломат.

Сейчас сложно сказать, это праворадикальная часть, которая хочет еще большей крови, или это псевдолиберально-демократическая, которая желает просто прекращения войны и восстановления контактов с Западом.

"Это признак того, что вокруг Путина начинаются определенные движения. Это однозначный вывод. Так что, это хорошо для Украины, если там внутри начинается ссора", – подчеркнул экс-глава МИД.

Интересно, что экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, почему z-блогер Ремесло выступил против Путина. Он озвучил две версии. Первая – Илья Ремесло проводил сборы средств, давая ссылки на криптокошельки, которые являются нерабочими. Люди считают, что это подстава. Вторая – родители Ремесла работают в психбольницах, поэтому устроили эту историю, чтобы его забрали в больницу, чтобы обезопасить от судьбы Пригожина или Гиркина.

