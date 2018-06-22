Кого Илья Мечников считал гением своего времени: неожиданный факт

Автор крафтовых настоек Клим Житник, рецепты которого сохранились до сегодняшнего дня, увлекался исследованием целебных растений еще в XIX веке. Интересно, что Нобелевский лауреат Илья Мечников считал его гением.

Неповторимые напитки по уникальным рецептам Клим Житник создавал в домашней лаборатории в тусклом мерцании керосиновых ламп.

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Началось все в Харьковском университете, где Житник изучал ботанику. Его одногруппником был знаменитый украинский иммунолог Илья Мечников – будущий Нобелевский лауреат. Иммунолога искренне восхитили знания Житника о растительном царстве. Своего друга Мечников называл настоящим гением и одним из наиболее способных ботаников своего времени. По словам Мечникова, Житник мог по одной семечке рассказать о дереве и форме его листьев.

Хотя Житник не смог закончить учебу в университете из-за бедности, но свое увлечение не бросил. Он устроился в местную винодельню и продолжал экспериментировать с экстрактами целебных растений. Зная все о травах Слобожанщины, он сумел найти те, которые идеально сочетаются со вкусом качественной водки.



Уникальные травяные настойки Клима Житника пользовались популярностью в ХІХ веке

За свои уникальные рецепты настоек Житник получил неслыханный гонорар и эмигрировал в Канаду, где продолжил свои исследования. А напитки по его рецептуре еще долго подавались на богатых застольях помещиков.

Сегодня рецепты Клима Житника возродили. Крафтовую водку, которую назвали в честь ученого, изготавливают по его старинным технологиям, с добавлением тех же натуральных ингредиентов: меда, корня калгана, цвета липы и акации.