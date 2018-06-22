Кого Ілля Мечников вважав генієм його часу: несподіваний факт

Кого Ілля Мечников вважав генієм його часу: несподіваний фактФакти про Клима Житника 166 Читать новость на русском
Автор крафтових настоянок Клим Житник, рецепти якого збереглися до сьогодні, захоплювався дослідженням цілющих рослин ще в ХІХ столітті. Цікаво, що Нобелівський лауреат Ілля Мечников вважав його генієм.
Неповторні напої за унікальними рецептами Клим Житник створював у домашній лабораторії у тьмяному мерехтінні гасових ламп.
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Хоча Житник не зміг закінчити навчання в університеті через бідність, але свого захоплення не покинув. Він влаштувався у місцеву винокурню і продовжував експериментувати з екстрактами цілющих рослин. Знаючи все про трави Слобожанщини, він зумів віднайти ті, що ідеально поєднуються зі смаком якісної горілки.
Унікальні трав'яні настоянки Клима Житника користувалися популярністю у ХІХ столітті
За свої унікальні рецепти настоянок Житник отримав нечуваний гонорар та емігрував у Канаду, де продовжив свої дослідження. А напої за його рецептурою ще довго подавалися на багаті застілля поміщиків.
Сьогодні рецепти Клима Житника відродили. Крафтову горілку, яку назвали на честь вченого, виготовляють за його старовинними технологіями, з додаванням тих же натуральних інгредієнтів: меду, кореня калгану, цвіту липи та акації.