Кого Ілля Мечников вважав генієм його часу: несподіваний факт

Автор крафтових настоянок Клим Житник, рецепти якого збереглися до сьогодні, захоплювався дослідженням цілющих рослин ще в ХІХ столітті. Цікаво, що Нобелівський лауреат Ілля Мечников вважав його генієм.

Неповторні напої за унікальними рецептами Клим Житник створював у домашній лабораторії у тьмяному мерехтінні гасових ламп.

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Почалося все у Харківському університеті, де Житник вивчав ботаніку. Його одногрупником був знаменитий український імунолог Ілля Мечников – майбутній Нобелівський лауреат. Імунолога щиро захопили знання Житника про рослинне царство. Свого друга Мечников називав справжнім генієм і одним з найбільш здібних ботаніків свого часу. За словами Мечникова, Житник міг за однією насіниною розповісти про дерево і форму його листя.

Хоча Житник не зміг закінчити навчання в університеті через бідність, але свого захоплення не покинув. Він влаштувався у місцеву винокурню і продовжував експериментувати з екстрактами цілющих рослин. Знаючи все про трави Слобожанщини, він зумів віднайти ті, що ідеально поєднуються зі смаком якісної горілки.



Унікальні трав'яні настоянки Клима Житника користувалися популярністю у ХІХ столітті

За свої унікальні рецепти настоянок Житник отримав нечуваний гонорар та емігрував у Канаду, де продовжив свої дослідження. А напої за його рецептурою ще довго подавалися на багаті застілля поміщиків.

Сьогодні рецепти Клима Житника відродили. Крафтову горілку, яку назвали на честь вченого, виготовляють за його старовинними технологіями, з додаванням тих же натуральних інгредієнтів: меду, кореня калгану, цвіту липи та акації.